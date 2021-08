沙發薯：睇電視融入英國文化

【明報專訊】最近有在英港人推「英倫住家飯」義工計劃,為當地港人提供免費港式住家飯,以幫助他們適應英國生活。人在海外,吃到熟悉的港式食物固然重要,但最重要的還是能夠融入當地文化,同本地英國人有偈傾,這樣長久下去才可活得開心。

睇電視自然是其中一個最容易走進人家文化的媒介,恰好英國電視十分多元,想學乜有乜,絕對是文化入門之選。趁這麼多港人正在英國展開新生活,我們就為大家做個英國電視入門。

英國各個地方都有自己的文化及身分。所以大家常聽到的什麼「英式」,只屬門外漢分類,事實是通常只有英格蘭人會稱自己為「英國人British」,而蘇格蘭人等通常只會介紹、認同自己是蘇格蘭人。同樣地,講到口音,「英國口音」屬最「低呢」類別。大家都是「英國人」,但他們實在分得很細:北部南部中部等都有不同口音不同身分。認清口音,明白各地的成見及刻板印象,是認識英國文化的最重要一門。

南北有別 電視愛突顯刻板形象

我當然不會叫大家看肥皂劇如EastEnders學東倫敦口音、Emmerdale學中部口音,或是Coronation Street學北部口音這麼老套吧(除非你是想融入較傳統、老一輩的在家「煮婦」社群)。英國有不少經典劇集都是有關當地的文化及社區,如現在已是水尾的肥皂真人劇The Only Way is Essex(在英國簡稱為TOWIE)及Made in Chelsea,都是較年輕一群愛看的節目,前者圍繞出名喜歡party及愛靚的Essex,後者是有錢人地區Chelsea的富家子弟的感情生活。

南與北的區別是英國另一重要的文化話題。北部人的口音濃烈,與南部口音不同,加上北部歷史上較貧窮,盡是工業城市,工人階級眾多,所以北部人常被矮化為低學識的刻板印象。電視當然亦愛銷售此類刻板形象。其中最經典的是MTV的Geordie Shore,刻意突顯紐卡素人(Geordie)的膚淺印象,自2011年播放至今仍有捧場客。同是來自北部的利物浦人(Scouse)亦是英國的另一重要身分,Channel 4曾推出Desperate Scousewives,將那些志願是嫁給足球巨星的「Footballers' Wives」與利物浦婦女並列,相比之下,前年在BBC播放兼反應不錯的Angels of the North便正面得多,講述紐卡素一間髮型屋的女性生活。

飲食與喜劇亦是英國文化的重要一部分,打開電視,其中最常見的就是飲食節目或是喜劇家主持的panel show。近年The Great British Bake Off是英國飲食節目的旗艦節目,多次打破收視紀錄,有過千萬人收看,所以每年播放都是英國盛事,亦是茶餘飯後必談內容。

Panel show呢,算是較難捉摸的電視類型,對英國文化沒有一定認識的會較難投入,所以可視為最終考驗。較益智、合家歡的當然是大家熟悉的清談節目QI了,但較本地、最具分量的則要數8 Out of 10 Cats、Would I Lie to You?或Mock the Week,都屬英國星級陣容,像Rob Brydon、Lee Mack、Jimmy Carr或David Mitchell都是家喻戶曉的喜劇能手。近年大紅的Taskmaster每季有不同喜劇家參加玩無聊遊戲比併,亦是英國喜劇的好入門。

最後,大家當然要看十分meta的Gogglebox了,睇電視觀眾睇電視,可以知道什麼電視節目熱門、引起話題外,你亦可以了解不同家庭觀眾如何反應,是文化入門的好選擇。

文:陳Damon(chandamon.com)