同場加映：德國紅點手機×1吋感光元件 相質驚艷

【明報專訊】對手機拍攝要求高的用家，Leica Leitz Phone 1應是新選擇。Leica繼與Huawei合作後再邁出一步，首次以自家名義推出智能電話。新登場的Leitz Phone 1是以Sharp AQUOS R6為藍本，相機配置跟現今的坊間手機分別頗大，機背只有一組2020萬像素鏡頭及ToF相機，但因搭配手機界最大的1吋感光元件及Leica Summicron光學鏡頭，相片質素讓人驚艷；加上多項Leica自家元素，包括磁吸式鏡頭蓋、機身印有品牌的紅圈及專用黑白濾鏡，明顯針對「奶粉」而設計。

Leitz Phone 1硬件配置亦屬頂級，手機還首度應用了Qualcomm 3D Sonic Max技術，使屏下指紋感應區域更大，從而支援雙指紋解鎖，安全度更高。唯獨要留意Leita Phone 1只支援日本5G網絡，日版水貨只能使用香港的4G網絡。

■Leica Leitz Phone 1 規格

屏幕：6.6吋2730×1260像素Pro IGZO OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 888 八核心（2.84GHz）

容量：12GB RAM、256GB ROM，支援1TB microSD

主鏡頭：2020萬像素f/1.9、1 吋感光元件

前置鏡頭：1260萬像素f/2.3

網絡：4G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：5000mAh

其他：單nanoSim、屏下雙指紋感應、4K拍片、IP68、120Hz 更新率屏幕

體積／重量：162×74×9.5mm / 212g

售價：$14,000（水貨）

查詢：2374 0618（三禾）

[E潮]