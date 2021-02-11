屏下技術第2代 $3980抵玩旗艦

【明報專訊】不想買萬多元的Samsung Galaxy ZFold3 5G手機，但又想體驗最新的屏下相機技術？ZTE AXON 30 5G便值得考慮。它是品牌第2部採用屏下相機技術的型號，前置相機區域的像素密度提升1倍，由上代AXON 20 5G的200ppi提升到400ppi。前置相機的屏幕區域有更好的解晰力，更接近整片AMOLED屏幕的解晰力，使視覺效果更統一。另外電話的屏下相機像素高達1600萬像素，解像力遠勝Z Fold3的400萬像素。AXON 30 5G的6.92吋用AMOLED屏幕像素為1080×2460，支援120Hz更新率，畫面質素有一定保證。

6400萬像素主攝鏡

AXON 30 5G採用Snapdragon 870八核心處理器，運算能力雖未達頂峰，但依然是旗艦級配置，不論是日常工作、影片娛樂、打機遊戲，均可應付自如。機背採用4個主攝鏡配置，其中包括6400萬像素的標準廣角，攝力十足。但電話售價仍保持競爭力，12GB RAM／256GB ROM版本只要$3980（水貨），性價比甚高。

■ZTE AXON 30 5G規格

屏幕：6.92 吋1080×2460解像度OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 870八核心

容量：12GB RAM、256GB ROM、支援microSD

主鏡頭：6400萬像素 f/1.8、800萬像素超廣角 f/2.2、500萬像素微距、200萬像素景深鏡頭

前置鏡頭：1600萬像素屏下鏡頭 f/2.4

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.1／NFC

電池容量：4200mAh

其他：雙nanoSim、屏下指紋感應、4K拍片、120Hz屏幕更新率

體積／重量：170.2×77.8×7.8 mm／189g

售價：$3980（水貨）

查詢：2374 0618（三禾）

[E潮]