不分階級 各司其職 小小蟻族 築命運共同體

黃猄蟻（Oecophylla smaragdina）——香港一種常見的樹棲螞蟻，工蟻會利用幼蟲吐絲，把樹葉縫成一個個樹上的蟻巢。（real444@iStockphoto）

有趣互動——現實中的螞蟻如米粒般細小，平常很難觀察牠們。鏡頭下被放大再放大，原來小小身軀如此精緻，螞蟻之間的互動也變得十分有趣。（Peter Vahlersvik@iStockphoto）

【明報專訊】講到螞蟻，你會想起什麼？是伊索寓言故事「螞蟻和蟋蟀」中那勤奮的螞蟻們？家中煩人的不速之客？還是讓人口水直流的川菜「螞蟻上樹」？這種小昆蟲有很多不同的象徵意義，如勤奮、團結、微小等。但原來牠們的真實力量並不微小，蟻后可以自行決定生男生女，工蟻全部都是「女生」，所以別小覷螞蟻呢！

香港戶外生態教育協會高級教育及研究主任張順智指出，螞蟻屬於膜翅目（Hymenoptera）的蟻科（Formicidae）昆蟲。牠們種類繁多，已被記錄和分類的，粗略估計全球有超過15,000種螞蟻，另外還有約10,000至15,000種有待被描述及分類；據香港大學2019年發表的研究結果，本地螞蟻已知品種有187種。除了極端寒冷之地如南極、冰島、格陵蘭，螞蟻基本上無處不在，在枯葉堆、在地底、在樹上也有牠們的身影。

極寒之地以外無處不在

跟蜜蜂（bee）和黃蜂（wasp）一樣，螞蟻都是一種真社會性昆蟲。什麼是「真社會性」？張順智解釋：「簡單來說，真社會性是指一個群體內有高度分工，群落中的個體互相合作，彼此依賴對方生活，脫離群落的個體難以長時間生存。」是否屬於真社會性，大致可以從3個特點判斷：有繁殖分工、一個群體內有兩個以上世代，以及牠們會合作，共同照顧群落中的未成年個體。

螞蟻群體中，不同個體負責不同的工作，不同品種的分工或有些微差異，但就一般來說，螞蟻群落當中會包括蟻后、雄蟻、工蟻。一個群落會有一隻或多隻蟻后，主要負責生育，體型一般是整個螞蟻群落中最大的，整個群體都會是蟻后的後代；雄蟻與蟻后一樣，在群落的主要工作就是繁殖，成蟲後牠們便會飛到地面，與其他同樣具繁殖能力的雌性成蟲，即所謂的「處女蟻后」交配。

張順智補充，雄蟻的生命大多十分短暫，因為牠們出生的意義只在於交配、傳遞遺傳物質，經過交配便完成使命，靜待死亡。至於雌蟻，牠們交配後便會尋找適合的「落腳點」，初步建立蟻巢並開始產卵。有趣的地方是，蟻后原來可以自行決定「生男定生女」，牠們一般會根據群落的需求，自己決定產下多少受精或未受精的卵子，受精的卵子將會孵化出雌蟻，未受精的則會孵出雄蟻。

生男定生女 蟻后話事

工蟻同樣都是雌性，但基本上並不具備生育能力，一切雜活、累活全都由牠們負責，比如照顧蟻后和螞蟻寶寶、協助築巢、蒐集食物、保衛家園等。

提到蟻后，英文queen ant，聽起來就是領導者，地位較高，像是整個蟻巢的主人；而工蟻聽起來就是地位較低的「勞動階層」。香港大學生物科學學院助理教授管納德（Benoit Guénard）卻指，其實並非如此。在螞蟻群落中，並不是由蟻后統治整個群落，工蟻也並非聽令於誰的指引，牠們之間並沒有從屬關係；有的只是分工合作，一些個體負責生殖，一些個體負責照顧幼體，也有些負責尋找食物等，故不能把人類社會中「統治」的概念搬到螞蟻群落中。「或者可以把螞蟻群落這一個整體作為一個生物看待，有些個體充當手腳，有些個體充當消化系統，有些個體充當生殖器官，牠們是『命運共同體』，為整體服務。」因此也有人會形容，這些真社會性動物的群落為「超個體」（superorganism）。

文：唐可怡

編輯：王翠麗

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