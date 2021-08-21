螞蟻做寵物 小心害蟻禍生態

【明報專訊】飼養螞蟻雖然比較小衆，但一直以來都有一群人以此為樂，甚至有專門售賣飼養螞蟻用品的店舖，不同「螞蟻主人」也會在相關社群上分享養蟻心得。對於把螞蟻當作寵物，管納德並不贊成。他認為如果螞蟻是在野外取得，是工蟻的話，離開蟻群後難以獨自存活，壽命也會縮短；如果取得的是群落中的蟻后，那麼在相同群落的螞蟻則會因為失去蟻后而有很大可能逐漸步向滅亡。若是從培育者手中取得，那些可能是外來品種，當不小心讓這些螞蟻逃脫進入自然，或是清洗或丟掉飼養箱時裏面混雜着蟻卵，或會使牠們流入本地生態，引致生態污染。張順智補充，如在香港郊野公園抓蟻，除了干預生態，也是犯法的。第208章《郊野公園條例》列明禁止捕捉、騷擾或打擾任何野生動物和植物。

郊野公園抓蟻違法

對於飼養螞蟻，張順智認為無論飼養貓狗、魚類還是爬蟲，最重要還是要有「作為主人的覺悟」，對於寵物本身，以至於環境和他人都要承擔相關責任。張順智表示，飼養貓狗，就要確保牠們從合法繁殖場而來，以及不會對其他人造成不便；養螞蟻也是同理，只要確保從合法來源購買，不隨便捕捉野外生物，確保螞蟻不逃家，飼養螞蟻也是不錯的生態教育活動，從中了解螞蟻群落的發展，個體成長的不同階段，也能獲得不少樂趣。他也分享，其實遍地也是螞蟻，就算不飼養，隨便走進樹林中、在公園的草叢旁，甚至在巴士站等車時，也能輕鬆偶遇出來探索、覓食的工蟻們。