【明報專訊】美軍從阿富汗撤兵，電視新聞裏成千上萬的人潮絕地逃亡的聳動畫面，一如越戰電影裏的那些歷史再現，塔利班迅速攻陷重奪政權更加是幻象似的真實，驀地驚覺那幕濃煙滾滾直冲雲霄的9‧11，原來已經相隔20年。一場反恐戰終於結束，卻打開一個個無底大深洞：阿富汗女人的命運，可預期的難民大潮，殘忍嗜暴的連場報復和無理殺戮，以至地緣政治影響等，這等罕有地連日來都保持引起莫大關注，幾天裏網上已是寫盡了阿富汗前世今生的文章，人們七嘴八舌，水花萬丈，卻澆不熄當地的水深火熱（詳見另文）。為加深讀者對陌生國度的歷史背景的了解，今期我們有跨部組精心協作的圖文版。

塔利班承諾搞新政，後事如何仍待分解，雖然悲觀很合理。本地則有自東京凱旋歸來的精英運動員，巴士巡遊聲勢有點遜於預期，支援體育和運動員發展如果不是3分鐘熱度，仲有乜好諗？同時全球疫情下各地防疫機制的分歧正在分離出「新冷戰界線」（梁啟智語），有關發展值得留意；林超英重拾「行政權流失故事系列」寫民怨的「第二座大山」——港鐵，籲政府要「幹成事」。

以國安之名的拘捕潮和公民團體解散未斷，但說香港劇變，有一些大山，確實依然老神在在。

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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