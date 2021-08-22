周日話題：要明白，《古蘭經》成於7世紀

【明報專訊】重掌阿富汗控制權的塔利班，奉行最保守嚴格的伊斯蘭教法（Sharia），雖然聲稱會按教法保障婦女權利，容許女性上學上班，但國際仍然擔心阿富汗女性會重回1996年不見天日、安全堪憂的日子。在其他阿拉伯伊斯蘭國家如伊朗、沙特阿拉伯，女性的社會地位亦普偏較低，難道信奉伊斯蘭教就注定男尊女卑？

現於中文大學教授通識教育的余之聰教授，自911事件後開始研究伊斯蘭教，並修畢英國埃克塞特大學阿拉伯及伊斯蘭教研究所博士，他強調伊斯蘭教的光譜很闊，《古蘭經》可以有很多種詮釋方式，西方多年來亦有穆斯林從《古蘭經》引經據典提倡人權、性別平等，塔利班只是「一個好保守的解釋，一個我叫做最差的解釋」。

《古蘭經》對伊斯蘭教徒而言即是真理，伊斯蘭教徒根據《古蘭經》和穆罕默德的話語，訂立個人及社會的道德規範、法律，即是伊斯蘭教法，包括結婚程序、財產安排、刑法等。但乍看《古蘭經》，經文中似乎充斥性別歧視，「你們的妻子好比是你們的田地，你們可以隨意耕種」（《古蘭經》2:223）；「男人是維護婦女的，因為真主使他們比她們更優越[……]可以打她們。如果她們服從你們，那末，你們不要再想法欺負她們。」（《古蘭經》4:34）；「你們可以擇娶你們愛悅的女人，各娶兩妻、三妻、四妻。」（《古蘭經》4:3）這算是白紙黑字宣布女性地位較低嗎？

《古蘭經》對女性的保障

余之聰提醒，我們批評《古蘭經》落後前，要先明白《古蘭經》是中世紀的產物，用21世紀的mindset看7世紀的道德觀，當然會覺得不合時宜。他解釋，當時穆罕默德鼓勵信徒娶4個妻子是因為戰亂頻繁，社會多孤兒寡婦，解決方法就是一夫多妻制以照顧寡婦，經文中亦提到孤兒及以平等對待妻子們，「有能力的可以娶2個，能力許可娶3個，最多也是4個，所以並不是你無啦啦娶一個處女，或者黃花閏女，是講緊社會責任」。不少穆斯林學者也指出，現時在無戰爭的太平盛世，應該取消一夫多妻制。

「你想想看那個時代，（對照）中國古代即是唐朝」，所以難免出現男人可以打女人、妻子是丈夫的田地等讓現代人側目的經文，「他們的生活看到的就是農夫農田，兩者互相依賴，以這種關係表示夫妻的親密，又不是好差啫」。余之聰再補充，在伊斯蘭教出現之前，女性的地位更低，社會重男輕女，女嬰出生會被家族視為不幸而活埋，女人如貨物般被買賣，《古蘭經》明確批評這些行為，並確立女性承繼遺產的權利、離婚和再婚權等，增加對女性的保障，「例如不可以丈夫死後，男家馬上踢走女人，要養她一年」。穆罕默德的原配赫蒂徹就是富豪遺孀。

比起男尊女卑，余之聰認為《古蘭經》對性別的看法更像是「男主外，女主內」，男女亦有平等的宗教義務。雖然有些經文現在的確看來不合時宜，但重點是，現代人應該如何解讀舊時代的信條，取其精華去其糟粕。

「偷盜的男女，你們當割去他們倆的手，以報他們倆的罪行。」（《古蘭經》5:38）同一句經文，有不同的解讀空間。余之聰說這句經文描述的是饑荒時期，較開放自由的穆斯林社會考慮這個處境，說現在不是饑荒，不用盲從《古蘭經》，選擇罰款或監禁處罰，而非洲的保守部落可能就真的斬掉整隻手臂，「伊斯蘭教法律並不恐怖，你怎樣解釋才恐怖」。

不少西方開明的穆斯林學者，多年來也一直致力以較開放的解讀方法詮釋《古蘭經》，將伊斯蘭教世俗化、現代化，「liberal的穆斯林知識分子會說，《古蘭經》沒有明文規定不准的，就即是准啦，《古蘭經》沒有反對democracy，就即是可以democracy啦」。例如巴基斯坦籍的英國穆斯林學者Ziauddin Sardar，提倡更包容及現代化的《古蘭經》詮釋方法，他分析《古蘭經》中「hijab」（現多解作頭巾）一字並不止解作遮蔽，經文亦無明確要求女性要穿戴某種特定款式衣服以遮蔽面部或全身，女性不佩戴頭巾亦無不可。

索馬里的女性主義穆斯林提出，穆罕默德傳教時不分男女，亦鼓勵信徒這麼做，所以在伊斯蘭教法之下，女性理應享有教育的權利；摩洛哥在2004年時改革伊斯蘭教法中的家庭法，女性有平等的離婚權，孩子的撫養權優先給母親，除非有特別原因和足夠資源，而得到法官及第一名妻子同意，男性才可以娶第二名妻子。

伊斯蘭教與民主不牴觸

「《聖經》咪仲古老，舊約聖經入面摩西的年代對應商朝，《聖經》裏的那些古仔，上帝殺人、屠城㗎喎」，本身是基督徒的余之聰說，以現代眼光看，舊約中上帝的形象其實也甚為殘暴，動不動就降災、屠城，為了讓以色列人出埃及就殺死所有埃及人和動物的長子，「點解你覺得《聖經》唔outdated？因為今日的基督徒解釋《聖經》，解釋到一個地步你覺得好現代囉」。

基督徒和伊斯蘭教徒一樣正在努力讓宗教世俗化，但因為香港的穆斯林群體佔少數，令社會對伊斯蘭教認識不夠深，仍舊將伊斯蘭教跟保守、恐怖分子扯上關係，「香港有20多間神學院，逾千間教會，你咪覺得基督教好平易近人，好世俗化，好符合香港價值、文化。但伊斯蘭教是好少數的，最多伊斯蘭教的群體就是印尼姐姐」。加上多數《古蘭經》改革討論是阿拉伯文，令非阿拉伯族群更遲一步知道伊斯蘭教的改革。

現時信奉伊斯蘭教的國家中，亦不是全部國家都實行伊斯蘭教法，巴基斯坦既實行英式common law制度，又有伊斯蘭教法，埃及刑法上亦是英式法制，「因為殖民主義，受到當時大英帝國或者法國殖民影響，而跟隨其法律制度，就像香港」。所以政治因素對宗教也有重要影響，兩者相輔相成。伊斯蘭教往往與專制拉上關係，被視為民主化的絆腳石，但余之聰認為伊斯蘭教與民主並不牴觸，更重要的是政府有沒有認真推動民主化，做好法治、廉潔，「在阿拉伯國家，宗教世俗化與國家現代化息息相關，國家開放，宗教就自然開放」。

文˙朱琳琳

編輯•王翠麗

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