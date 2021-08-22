料理分子：回憶中的蒙布朗

【明報專訊】八月這幾個星期，小時候的記憶和感覺不斷在腦海閃過：在祖屋二樓，吊扇下、竹蓆薄墊上睡午覺的感覺；初中時，在英倫組合Travis網站聊天室內認識了世界各地的「朋友」，後來有些變成了現實中的筆友，到現在已失去聯絡，留有點點遺憾。記得小時候不常吃到生日蛋糕，比較常吃到的是港式黑森林蛋糕，內層是提子啫喱那一種，長大了才知道原產地德國的黑森林蛋糕內原來是沒有提子啫喱，難免有點失望，漸漸覺得港式有啫喱的才是最好吃。第二款比較多接觸的是芒果忌廉蛋糕或鮮雜果忌廉蛋糕，因為鮮果予人感覺較化算。到後來才知道栗子忌廉蛋糕的存在，原來它也是媽媽最喜愛的，吃過一次後「回不了頭」，也成為了我蛋糕選項的第一位。

有一次翻閱社交媒體，看到自己3年前在日本的帖文，那帖文的封面相，正是蒙布朗栗子蛋糕。

2018年5月「今天放假，出咗天王寺MIO本館五樓Délices 嘅Tarte&Cafe，HK$96，任選一款撻/蛋糕配一杯飲品。分量好足，推介一下。」

那年驚覺自己快30歲了，工作壓力日漸增加，情緒愈來愈沉重，還有一年的時間便不能申請工作假期，於是用了半年時間準備心情，並於2018年頭辭去一份穩定的廚藝導師工作，出走到一個語言不太暢通但十分迷戀的國度——日本。曾經，世界是通行的，只怕你沒有假期；曾經，搭飛機像坐巴士火車一樣方便，只怕你忘了更新護照；曾經，世界地圖上佈滿代表已踏足過的黃色釘子記號，只怕你戶口沒有足夠旅費支付下一次的遊歷。

從前社交媒體每個星期都看到「朋友」帳戶張貼機場登機閘口的「打卡照」，日本、台灣、泰國是熱門；歐洲、美洲、澳洲則是早已移民「回家」的終站。作為曾是香港80後打工仔的一分子，在百忙中抽出時間申請假期，在公司網站按下請假日期的那一刻已在倒數，甚至是拿起行李箱收拾、查看機場巴士班次、預計提早到機場時間的每一刻，打從心底興奮。就算現在身在台灣的我，也時不時提醒自己要保持這份初心，立刻重拾活在當下的感覺。

像阿爾卑斯山「白朗峰」

蒙布朗在日本人心目中長期備受愛戴。因外形像阿爾卑斯山的「白朗峰」（Mont Blanc）而命名，它起源於法國，亦是其中一款廣受歡迎的經典甜品。若牛歡喜一定要配鹹酸菜，那麼栗子蓉必定配白朱古力，是定律來的。蒙布朗在日本最厲害之處，是幾乎每一間蛋糕店或甜品屋的餅櫃內，總有蒙布朗的蹤影。日本綜藝節目《有吉君的正直散步》的美女主播生野陽子，每一次到訪各家甜品店必定選購餅櫃內的蒙布朗品嘗。記得其中一集到訪的日本餐廳出售的蒙布朗更不設外帶，只供堂食。店員即席把栗子蓉混合甜忌廉，在客人面前把麵條般的栗子忌廉柔和地擠壓在碟上，足足有12厘米高，盛惠2500日圓一碟（約178港元）。

餡料層數自由組合

每一家的蒙布朗也不一樣，有的店家會以海綿蛋糕作基礎；有的則用甜鬆酥為底部；有的會在內餡加入乳酪芝士；有些會配以抹茶慕絲。而我最喜愛的蒙布朗正正是在天王寺品嘗到的：共7層，以甜曲奇作為撻底，配上朱古力杏仁甘納許（ganache）、甜滑吉士醬、朱古力海綿蛋糕、無糖咖啡慕絲、香滑微甜栗子忌廉慕絲及糖漿原粒栗子，品嘗後的我投降了，承認它是我吃過最喜愛的蒙布朗。

這次我的食譜也是一手一腳自製蒙布朗栗子忌廉塔。內層的餡料，加入改良版台灣早餐店蛋餅的分量，Q軟的蛋餅皮加入適量的糖，希望能為在香港納悶中的你帶點甜。

※焦糖快酥

【材 料】（6塊圓形酥皮）

•高筋麵粉……100克

•牛油……100克

•鹽……1克

•冰水……32毫升

【做 法】

1.在大塊的牛油上加入麵粉和鹽。

2.用刮刀把牛油切成小塊，其間不停與麵粉混合。

3.牛油變成小塊後，加入冰水，重複步驟2的動作。

4.約1分鐘後，把所有材料堆合再壓成一糰，切開兩份。

5.把兩份麵糰疊在一起，再用手輕輕壓扁，切開兩份再重疊再輕壓，重複此動作5次。

6.把麵糰放在2塊膠蓆中間，用木棍推開麵糰成一個長形。

7.左右各取三分之一向內摺合成一個小長方形。再把麵糰平均推開，再向內摺合，此動作重複多3次。

8.放入雪櫃半小時，再重複步驟7多3次。視乎麵糰融化度，如麵糰太軟身建議放回雪櫃冷藏。

9.把快酥麵糰滾薄成0.5cm厚，用圓模蓋出圓形。

10.以190℃焗13分鐘，13分鐘後在微熟酥皮上蓋上焗爐紙和用網壓住，再焗13分鐘。

11.在微金黃的快酥上撒上糖粉，放入最頂層，多烤6分鐘。完成，待涼備用。

■廚房筆記

1.不要把麵粉和牛油過度混合，否則酥脆度會減少。

2.盡量保持麵糰內的牛油不要過度融化。

3.用網壓在酥皮上烤焗為了酥皮膨脹的高度平均一致。

※朱古力甘納許（Chocolate Ganache）

【材 料】

•黑朱古力……40克

•液狀忌廉……40毫升

•咖啡酒……1/2茶匙

•牛油……7克

【做 法】

1.把已加熱微溫的忌廉倒入朱古力內攪拌。

2.朱古力融化混合後，加入牛油和咖啡酒拌勻。

3.形成滑身漿狀的朱古力甘納許。完成，放雪櫃備用。

■廚房筆記

忌廉溫度切勿過高，32℃至35℃內使用為佳。

※栗子忌廉慕絲

【材 料】

•栗子粒……100克

•白朱古力……50克

•已發打忌廉……200克

•白蘭地酒……8毫升

【做 法】

1.把栗子粒蒸10分鐘。

2.把栗子粒放入食物加工機打碎。

3.加入已融化的白朱古力攪拌。

4.加入白蘭地酒拌勻。

5.把打起忌廉分5次慢慢拌入栗子蓉。完成。放雪櫃備用。

■廚房筆記

可以選用罐頭裝栗子蓉，但價格較貴。

※榛果栗子夾心蛋餅

【材 料】（3塊）

•中筋麵粉……40克

•粟粉……10克

•雞蛋……半隻

•水……80毫升

•糖……18克

•鹽……半茶匙

•榛果醬……5克

【做 法】

1.把所有材料加入中筋粉內，攪拌至無粉粒狀態。

2.把蛋餅漿倒入已加熱的平底鑊內，扭動手腕帶動平底鑊，盡量把蛋餅漿平均流開。

3.以細火把蛋餅皮煎1分鐘，呈現微微金黃色後把蛋餅皮反轉，多煎30秒。完成，放溫室備用。

4.另外把5克榛果醬與15克栗子慕絲混合，放在甜蛋餅皮中央，對摺後放上小圓模，壓出蛋餅。

■廚房筆記

蛋餅皮愈薄愈好，建議以細火煎香。

※組合

頂層：原粒栗子

第四層：栗子忌廉慕絲

第三層：榛果栗子夾心蛋餅

第二層： 朱古力甘納許

底層：焦糖快酥

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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