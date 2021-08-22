無定向學堂：智障人士的「閃令令」旅遊書

阿芳的旅行日誌（下圖左）記下了旅行樂事，至今記憶猶新。在新加坡看到閃閃發光的擺設（下圖右）就買下來，體會到自主的快樂。

【明報專訊】不時聽到香港人「餓旅行」，嚷着要到台灣夜市、泰國按摩、日本賞櫻……疫情前有調查顯示，香港人2019年的人均出境次數為12.8 次。智障人士同樣有這熱愛旅遊的「基因」，可惜因行動困難、自理能力較弱、不穩定情緒或挑戰行為等限制，又要安排住宿照顧、專科藥物、沿途如廁、特別膳食、上落樓梯、交通工具，難免令家人、照顧者甚至院舍卻步，很少與他們一同旅遊。基督教懷智服務處在25年前起為其院舍舍友安排出境外遊活動，並讓家人陪同參與，有見坊間一直缺乏這方面的資訊，便集合護士、臨牀心理學家、言語治療師、社工等人的經驗，又邀智障人士和家長分享，於上月出版《無障遊世界》一書，讓公眾明白旅遊對他們的意義，鼓勵家人多帶智障人士出遊，也把知識活用在「宅度假」、本地遊上。

「無論是行動不便、坐輪椅、輕度或嚴重智障的，我們都曾跟他們去旅行，因為這是他們應享有的基本人權。」總幹事陳國明（Michael）說，故此這本書特意用彩色印刷，圖文並茂，設計得像本「閃令令」旅遊書，無非想說這是平常不過的人生樂趣。

有了旅行目標 更努力搵錢

阿芳是其中一名宿舍舍友，邊緣智能的她可自立生活和外出工作，平時在快餐店上班忙個不休，回到宿舍後要清潔、做舍務、參加小組，為的是儲起旅行基金：「工作緊張，去旅行等自己鬆弛吓！」20年來她已到過海南島、台北、首爾、新加坡等港人旅遊熱點，陪阿芳同遊5次的社工周寶麗（Polly）幫忙解釋：「佢會有個目標，努力搵錢，跟住就過去努力使錢，同我哋一樣！」阿芳點頭認同。她翻揭着旅行日誌，掛念飛機餐、酒店大牀、吃麻辣火鍋、醃泡菜……還有「杯麵大會」。社工會跟舍友到超市選購不同口味的杯麵、零食，晚上換好睡衣，一起大啖消夜，回顧當日行程和分享戰利品。食買玩背後，也有助團員建立正向情緒，訓練社交溝通。

自選行程地點 親自執行李、蒐資料

阿芳說話時童稚爛漫，完全看不出經已60歲，而上次去旅行已是3年前。「他們好直接的，旅行可以講一世。一般人的生活有好多衝擊，好快忘記旅行，但他們連食杯麵都記得好清楚。」Michael指智障人士身體衰退比正常人快，故家人應趁早帶他們見識世界。目的地非由宿舍單方面決定，而是由參加者開會投票，像阿芳最想去日本穿和服、吃壽司，但因要顧及其他團員的經濟能力，故最後多數會到東南亞。她最喜歡台灣，這天也特意穿上台灣買的衣服，而台灣亦是懷智最受歡迎的旅遊地點（第二及第三位是澳門及泰國），去台灣達18次之多（總數為51次），因為機程較近、沒有時差、使用繁體字、態度友善、物價便宜，通常成為舍友初次出遊的目的地。書中整合過往出團經驗，按旅遊難度把目的地分為三級，一星最易，包括台灣、首爾、郵輪，有較多社區共融和無障礙建設；二星有泰國、馬來西亞、澳門；三星則是海南島、上海、高鐵遊等。

雖然大部分為包團形式，但舍友會上網蒐集資料，按喜好及意願決定部分行程，在旅遊書標貼想去的餐廳。辦理入台證、收拾行李、過關、兌換外幣，提行李、選手信都親力親為，自由表達喜惡，阿芳覺得旅行讓她自信心大增。外界也因此有更多機會接觸他們，有社工在書中憶述某次在酒店吃早餐，旁邊有遊客拿出一疊鈔票，給他們買東西給團員，他們費了一番唇舌解釋智障人士沒有太多欲求，生活不缺。Polly明白外界的善意，但鼓勵平等相待：「去旅行時有的人會讓他們優先排隊，但其實輕度智障人士比較叻，不需特別照顧，跟平常人那樣一起等就可以。」

全家敷面膜 郵輪曬太陽

院舍日常探訪只是短暫見面，個別人士因身體狀况或家長年紀大，未必適合回家短住，旅行對家人來說就有莫大意義，造就他們朝夕相對的機會，有身體殘疾的舍友就曾排除困難，與70多歲、行動不便的母親一圓旅行夢。盈盈是嚴重智障人士，她的妹妹Fiona已與她去過5、6次旅行，即使盈盈身體退化，但只要宿舍評估情况合適，也照樣出行，地點不拘。「我好鍾意放眼世界，人應該去玩、坐飛機，畀多啲知識佢。」Fiona說。姐姐Teresa亦與盈盈一同成長，以前從未想過可以帶她離港：「離開社區都有一定困難，細個見父母唔係唔想同佢出去，都好想帶佢落街玩，同細路仔一樣食麥當勞。當時社區係咁，覺得呢個世界唔應該有呢類人，帶佢出去畀人歧視，聽冷言冷語，話阿媽生個『咁嘅嘢』。」幸好近年社會更加接納，他們認為多帶智障人士外遊，可讓人習慣、知道他們都齊整乾淨，可平等享用設施。Teresa記得在泰國夜市，同團智障人士好奇地摸東摸西，檔主也毫不介懷。Michael指經濟發展也有影響，旅行成為風氣，機構或家屬自然都想帶他們走走：「即使不是去外地，也坐飛機在香港繞幾個圈。」

調整心態 「我去到同佢經歷」

雖然多了出遊機會，但家屬也要調整期望，知道那是趟不簡單的旅行。Teresa記得第一次跟盈盈去台灣，一心去玩去食，但原來在異地照顧盈盈才是正經事，亦要幫忙照顧其他團友，一眼關七，夜晚不能離開盈盈、不可出外逛街。書中也有照顧者分享，旅行要搬運行李輪椅、找洗衣舖乾衣店、去洗手間時間多於參觀、扶抱、洗澡等。假使每日有4個景點、2個用膳地方，就要上落旅遊巴、搬輪椅12次。「第二次就調整心態，我去到同佢經歷，唔係自己享受旅程。」盈盈雖不能表達自己，但行程朝七晚十，依然「眼仔睩睩」，期待下一個目的地，雀躍欣喜溢於言表，「旅行畀機會佢哋發力，原來可以咁精靈」。挑手信時盈盈手指指，Fiona就識趣付錢。Teresa說：「阿媽成日話佢哋（智障人士）過唔到20歲，佢以前行得走得跑來跑去，𠵱家要坐輪椅。」5年多前，盈盈的5個姐弟妹見她身體每况愈下，特意陪她去泰國旅行，遠在澳洲的妹妹也特意回來。見着弟弟抬上抬落，教Teresa揑一額汗。夜晚6個人一同敷面膜，盈盈樂得對鏡大笑，成為了他們回味一輩子的經歷。2020年疫情前，她們還跟盈盈上了郵輪，3姐妹一同躺在沙灘椅上曬太陽，重拾以前一起去沙灘的時光。

質地改變 滋味不變

見到智障人士去韓國吃特長雪糕甜筒、1呎長捲捲薯片，去馬來西亞吃榴槤泡芙、煎魔鬼魚、肉骨茶、印度咖喱，不禁懷疑這些食物適合他們吃嗎？護士陳詠恩（Winnie）笑道美食是他們旅程的重要一環，他們平時膳食均衡，難得出遊幾天也不妨一試。只是有時要動動腦筋，像她曾陪同有結腸造口的舍友出遊，他非常喜歡飲可樂，Winnie遂想到用匙羹把氣泡攪走，回到香港後他仍念念不忘。盈盈吃的是糊餐，但去到泰國也會「追住食」，質地改變，也不減滋味。照顧者通常要帶備攪拌器和鉸剪處理食物，言語治療師便在書中介紹了一些用叉識別餐類、簡單用餐具改變質地的方法，令出行時更加輕便。

《無障遊世界》還載錄了很多旅程的即場應變事件，像臨急換的士趕飛機、張羅替換衣服、抬輪椅人士上山，這本「閃令令」在Winnie眼中是本天書，但其實它也是本給社區人士的「旅遊書」，教人認識智障人士的大世界。

出發前準備

智障人士的旅行不能快閃、搶平機票、說走就走，要預先計劃準備。即使能力較高，也要中心評估和職員協助，才嘗試報名參與旅行團，與社區人士一同旅遊。故此家人總是躊躇不定，擔心他們的健康狀况、交通安排、酒店設施。認識他們的需要，無論日後帶同親友自由行、隨院舍外遊，或在工作或異地遇見他們，也可多分體諒，甚至伸出援手，例如在飛機遞上一粒糖。

做好心理預算

旅遊需要穩定情緒及團體合作，出行前可以幫他們「打定底」，培養良好行為。阿芳的院舍有本「參與護照」，給社工評估他們在工作、財政管理、人際關係和舍務值日的表現，加強他們對宿舍生活的投入感，鍛煉身體、學習管理情緒、與人和諧相處和增強責任感，使旅程更加順心。另外，也會讓舍友一同商討行程，看目的地的圖片，多知悉行程細節、環境設施，Polly解釋：「整個過程都給他們主導，承擔責任和結果。」有需要的話可設計模擬場景，讓他們熟悉過境程序。他們也會自由選擇同房、協調起牀時間、梳洗先後、結伴吃早餐，參觀時可行「孖咇」，讓有責任感的朋友照顧較需支援的朋友，減低走失風險，建立友誼。像阿芳就在旅程中照顧另一不善表達的舍友、幫忙調解爭執，「我哋去過5次旅行，佢哋出到去好團結，互相守望、包容，都唔覺得智障人士被照顧，要相信佢哋有能力，反而成日喺宿舍，未必做到自立生活」。

坐飛機一齊食糖

「本地遊可以好簡單，點對點上旅遊巴，好普及。但好少人敢帶他們去旅行，特別是坐飛機，因為太多變數，輕則是言語、聲音，重則有破壞行為、傷害。」Michael解釋。不過，大家都覺得近年航空公司的政策趨向友善包容，在通道、機位、餐膳要求、用餐工具方面，只需預早通知，均可特別安排。

照顧者仍須時刻留意機艙帶來的不適，Winnie說：「他們要到好後期才表達出來，隨之而來的就是情緒，所以一有神色不對就要轉移視線。」她舉例上機前有的舍友表達不出緊張心情，只會不停上廁所。「耳仔痛我哋會食香口膠，但佢哋未必食到，又難啲自己吞口水，就可以準備啲糖，刺激口水分泌。唔使同佢哋講得好深入，到時提議一齊食糖就得。」部分智障人士第一次坐飛機、需要空間感或缺乏耐性，可以預先坐長途巴士當練習，上機前預先準備喜歡的小吃、玩具，為他們戴上耳筒、播卡通片，有助平復心情。

準備應急法寶

Winnie分享出行前要準備恆常藥物、平安藥、急救包、病歷、藥物紀錄等，也要了解舍友的身體狀况，例如平時容易嘔吐的，就在他的口袋放些膠袋。Fiona也說要跟院舍職員「收風」：「我們不是一起住，平時盈盈見到我只是笑，生活上的細節要跟他們了解。」盈盈的行李由院舍幫忙執拾，有次打開篋見到膠枱布，「我想是不是要在房間開大餐？」原來盈盈雖然有尿片，但仍要多鋪一層枱布在牀上，以防萬一。「也有人好奇平時用白色，旅行卻要用黑色膠袋！（為什麼？）因為夠大夠厚！」Winnie笑說。使用設施時保持乾淨，便不會加深歧視與誤解。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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