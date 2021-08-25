減碳政策+品牌效應 電動車熱賣時代揭幕

沒有了引擎後，車頭「引擎蓋」下不再是產生高溫的機器，卻是一系列電力系統及接線，因此俗稱「鬼面罩」的車頭格柵變成密封式，與頭燈設計融為一體。（莊達民攝）

跟後排座位的處理手法相同，尾箱地台亦為遷就車底儲電池而被升高，整體收納容量略為下調。揭開尾箱地台，會見到原廠充電線及補胎工具。（莊達民攝）

軚環後設有「轉檔撥片」（紅圈），用來操作動力回收模式（共4段，分別為D--、D-、D及D+）；D--能回收最多動力，但行車時的流暢程度亦是最弱，建議最好選用D或D+。（莊達民攝）

為遷就車底後部收納大型儲電池的空間，後排的車廂地台需要升高，影響了後排座位（左圖）的設定與擺放位置，降低乘坐舒適度；而加入了麖皮質料的跑車型前座（右圖），提供充足的承托力與包圍感。（莊達民攝）

【明報專訊】很多人說，我們正活在「轉變的時代」，社會、經濟、文化、生活的不同範疇，都正在或即將面對大規模的演變：傳統的被淘汰，新興的快到來。其中一個正明顯改變的生活章節就是汽車，因為採用傳統石化燃料的私家車預計會在十數年後陸續停售，取而代之是不會在行駛時排放污染物的電動車。平治（Mercedes-Benz）的新型號EQA在最近掀起熱賣潮，就像為香港私家車市場進入電動時代正式揭開序幕。

雖然電動車出現在香港市場已經不是最近的事，不過真正錄得高銷量及引發話題的型號始終不算多，除了已經面世多年的Tesla Model S之外，最近正式來港開售的平治EQA應該是另一部備受注目的電動私家車。

日用性能獲中產青睞

有別於Tesla的Model S刻意走高性能房跑車路線，EQA可說是朝另一方向開發的新款電動車，以測試的EQA 250為例，它的外形跟平治早已有售的小型SUV車系GLA大同小異（兩車採用同款底盤），性能方面也非驚為天人，最大馬力190hp，峰值扭力為375Nm，由靜止加速至時速100公里需時8.9秒，單看規格數據，明顯地這是一部以日常駕駛為主要用途的小型車，絕對說不上是令人熱血沸騰的高性能型號。之不過，正是由於它的性能設定不慍不火，再加上品牌效應帶動，以及配合政府提供的電動車稅務優惠政策，令這部新款電動車成功刺激了很多香港中產車主的購買、換車意欲，據說甫推出已收到超過1000個預訂名額，而且交車日期更已經排至明年底。以一部30多萬元的小型SUV來說，銷售情况實在是非常誇張。

「老闆級」乘坐體驗 豐富隨車設備

除了是來自高級汽車品牌的出品，EQA到底還有什麼本事可以吸引到那麼多人付款訂購呢？經過實地試車後，就會發現EQA最吸引之處，就是它善用了電動車的先天優勢，為乘客帶來明顯的高級乘坐感。以摩打推動的電動車，由於沒有傳統的內燃機引擎及排氣系統，因此行駛時從驅動系統產生的噪音本來已經低很多。沒有了嘈雜的引擎、排氣喉聲，加上平治一向擅於營造寧靜的車廂空間，身處EQA車廂內，不難發現其隔絕車外噪音的表現，非常貼近車價過百萬元的「老闆級」豪華房車，這對提升高級駕乘感有明顯的正面作用。

除此之外，由於受惠於政府的電動車稅務優惠，廠方可以將更豐富的隨車設備加置在新車之中而毋須大幅加價，故此與價格相若但配置傳統引擎的小型SUV相比，EQA的高級設備選項齊全及抵買得多，例如與GLA 200比較，原本「缺席」的後排冷氣出風口、後排中央手枕變成標準設備；若要追加Burmester環迴立體聲揚聲器、360度倒車監察鏡頭等項目，亦只需在基本車價上再多付約7000元便可以了，設備清單的整體吸引力因而大幅提高。

切合固有駕駛習慣

電動車面世以後，不少人詬病它的動力輸出特性有別於傳統汽車，即使具經驗的駕駛者也有可能因一時未適應而引發交通意外。在部分以高性能為賣點的型號上，由於電動馬達的扭力輸出遠比燃油引擎來得急速和猛烈，假若駕駛者未有察覺箇中差異，就可能會導致錯誤控制加速腳踏繼而令車子失控。平治在設定EQA的動力輸出時，似乎充分考慮了電動車的特質，未有盲目追求性能，完全讓馬達盡情發力，反而刻意令動力輸出保持線性，加速感與傳統汽車相差不遠之餘，亦不失爽快感，而且電池容量屬合理水平（充滿電後約可行駛400公里），每個環節都切合日常用車的「本義」，亦毋須車主或駕駛者花大量時間重新學習及適應操控電動車。將行車安全及實用程度置於先決位置，無論對駕駛者或其他道路使用者，都是值得欣賞及鼓勵的。

● Mercedes-Benz EQA 250規格

車型：5門4座位電動SUV

馬達：異步電動（感應）

電池：66.5kWh鋰離子電池

馬力：190hp

扭力：375Nm

傳動：單一波段自動

驅動：前輪帶動

長闊高：4463×1849×1620mm

軸距：2729mm

車重：2040kg

加速：0-100km/h，8.9秒

極速：160km/h（電子鎖定）

續航距離：426km（WLTP）

售價：$375,000起（舊車「一換一」資助計劃）

查詢：2504 6140

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com