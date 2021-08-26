style hub：區塊鏈追蹤捐款 買珠寶助兒童

【明報專訊】天災人禍不斷，當我們以為自己正經歷巨變或失去了珍而重之的東西時，世界的另一邊——阿富汗人卻經歷生與死及如人間地獄的慘况。不禁令人想到，無論自己處境如何，原來有人比自己更水深火熱，如果仍然有能力幫助更有需要的人，即使相隔千里之外也義不容辭。即使阿富汗局勢緊張，此刻仍然有很多國際救援組織繼續密切關注和幫助，救助兒童會（Save the Children）就是其中一個。我們當然可選擇直接捐款，亦可以間接方法以表關切，例如購買Bulgari×Save the Children珠寶系列。

Bulgari與救助兒童會有着長期的合作關係，最近推出了包含區塊鏈技術的救助兒童會珠寶系列。區塊鏈技術是個接近牢不可破的數據紀錄數碼系統，品牌是次使用的是一系列國際品牌合作開發的Aura區塊鏈網絡。

自2009起，凡購買1件Bulgari×Save the Children珠寶系列，當中的75歐元（約685港元）就會捐贈予救助兒童會，在青年賦權、應急響應、教育和消除貧困這4個領域中予以支持。在加入區塊鏈技術後，消費者將能追蹤他們的捐款，並透過專門的數碼體驗看到具體效果，探索更多有關兒童和青少年因捐款而受益的項目和故事。

●查詢：Bulgari 2523 8057（置地廣場店）

文：溫兆明