韓風soundbar 時尚聲靚大眾化

【明報專訊】Samsung最近推出兩款售價大眾化的soundbar，包括HW-S60A及較高階的HW-Q800A，兩款外形設計都非常優雅時尚，靚聲之餘亦可為家居點綴。

入門型號HW-S60A外形纖長，並以高級紡布作點綴，設計時尚。機內的中央單元帶來平衡、飽滿的音質，人聲對話更清晰逼真。而多合一設計系統的細長邊框，設有2個低音單元及5個高音單元，能捕捉聲音中每個細節；再配合獨有的Acoustic Beam技術，可根據畫面內容，在正確的方位準確輸出聲音，猶如親臨其境般生動。HW-S60A支援Hi-Res audio decoding及多種串流播放方式，用家簡單地以Wi-Fi連接Spotify等串流音樂平台，便能收聽高品質音樂，亦可用藍牙連接手機或利用iPhone Airplay 2連線。

主動抗噪 偵測環境自動調音量

至於定價較高的HW-Q800A則提供更出眾的音響效果。它具備3個聲道、1個超低音聲道及2個向上發射聲道，音質更震撼。它亦對應Dolby Atmos和DTS:X音頻技術，看電影時聲音更清晰自然之餘，又能營造頭頂上方及四周流動的效果。喇叭內的重低音單元達8吋，音效充滿力量。HW-Q800A同樣對應Acoustic Beam，簡易做出恍如置身現場的全方位音色。它還有主動抗噪功能，當偵測到現場環境嘈雜，系統會隔絕和淨化影片中的對話，並自動調整音量，讓用家清晰聽到對白。用家亦可另購無線後置喇叭SWA-9500S（$2190），升級成5.1.4聲道，打造包圍感十足的家庭影院系統。

■Samsung HW-S60A規格

揚聲器佈局：5.1

總輸出功率：200W

無線連接：Wi-Fi、藍牙

輸入端子：HDMI、USB、光纖輸入

音訊格式：Dolby Digital、LPCM

其他功能：SmartThings App、Spotify Connect、AirPlay2

體積／重量：764×68×125mm／3kg

售價：$3290

■Samsung HW-Q800A規格

揚聲器佈局：3.1.2

總輸出功率：330W

無線連接：Wi-Fi、藍牙

輸入端子：HDMI、USB、光纖輸入

音訊格式：Dolby Atmos、DTS:X、LPCM

其他功能：SmartThings App、Spotify Connect、AirPlay2、Alexa

體積：980×60×115mm（機身）／210×403×403mm（重低音喇叭）

重量：3.6kg（機身）／9.8kg（重低音喇叭）

售價：$5390

查詢：3698 4698（Samsung）