的骰書架喇叭 低音震撼全場

【明報專訊】美國音響專家Klipsch最近推出的Heritage Wireless The Fives主動式書架喇叭，雖然並非soundbar設計，但其左右聲道音色渾厚、音量宏大，音場比起一般soundbar更震撼。

The Fives的喇叭飾面以實木鑄製，備有磨砂黑及胡桃木兩色，配以可拆卸磁力針織面罩。喇叭內置放大器，毋須額外連接擴音機，一駁電源即插即用，帶來澎湃豐富的音響效果，縈繞房間每個角落；而且設置簡單，家中幾乎任何位置都可放置。The Fives採用品牌專利的聲學號角處理技術，增強低音、降低失真，自動調校出渾厚音色；加上內置動態低音均衡器，可按照耳朵能接收的低頻自動調節輸出，帶來震撼低音效果。它亦支援多種輸入方式，如HDMI-ARC、藍牙、光纖或USB，可連接大部分音源。

■Klipsch Heritage Wireless The Fives規格

揚聲器佈局：2

總輸出功率：320W

無線連接：藍牙

輸入端子：HDMI、USB、類比輸入、光纖輸入

體積：304.8×165.1×234.95mm

重量：5.35kg（主機）／4.85kg（副機）

售價：$6999

查詢：5801 0065（Acoustic）