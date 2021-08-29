塔利班：代理人戰爭中的新第三世界

【明報專訊】20年前，我參加過好幾場反對美國入侵伊拉克及阿富汗的抗議，可是，我對最近美軍撤出阿富汗、塔利班重奪喀布爾的新聞，心情卻很複雜。複雜的原因，不止是可怕的人道危機可能會再次爆發，還因為阿富汗的複雜歷史及政治，使我自己的思想及政治立場搞得一團糟。我突然回頭看，何以過去20年間，沒有認真認識塔利班。這不止是我懶惰，還因為我逃避，我疑惑。

一個反帝國主義、出身自貧農、難民、低下層的運動，應該是進步的，但它又是（普什圖）種族沙文主義，對女性憎恨、派系性（遜尼派瓦哈比主義）、原教旨主義、性別歧視，兼徹底地文化保守的；他們不少成員作戰時會運用恐怖主義手段，它的政治性質是什麼？如果我不想硬吞簡化的反恐、恐穆斯林的論述，又不想只是「左膠地」高舉反美帝立場，支持一切反帝力量，又不想吃花生，我該怎樣？我趁着每天互聯網上跳出種種阿富汗的報道與評論之時，決定拾起我應該一早要做的功課，了解一下塔利班。

塔利班與20年前不同

首先，塔利班與20年前有不少變化。在過去10多年，塔利班吸納了不少烏茲別克及塔吉克人，追求超越民族的穆斯林團結，不想強調遜尼派內部，以至與什葉派的衝突矛盾。同時，他們也口頭上表示會尊重女性權利，包容外來及多元文化。在美國為首的反恐戰爭巨浪之下，他們一邊作戰，一邊嘗試與不少恐怖主義組織割席。例如，現在說的塔利班，是阿富汗的（內地稱為「阿塔」），與從中分裂出來的巴基斯坦塔利班網絡（「巴塔」）是不同的，他們也曾譴責不少巴塔以及伊斯蘭國發動的恐襲。意識形態上，他們今天比較是阿富汗民族主義，而不是普什圖民族主義或原教旨激進主義。

儘管這樣，塔利班不是「我杯茶」，很慶幸，我不是阿富汗人，不需要在塔利班、美軍、北方聯盟之間作出選擇，更不需要逃亡，我可以安靜地了解阿富汗的歷史。

許多人（包括上星期本版的通識導賞）也描繪阿富汗為孤立國度，窮山惡水，甚至以此來解釋政治亂局。但我的看法有點相反，決定阿富汗命運的是地緣政治多於地理，而她並不孤立，是被大國環伺的夾縫，當中有許多對外緊張關係，比我們這個自詡為國際大都會的香港要複雜及激烈十萬倍。北京及特區政府講的所謂「外部勢力」，除了Mark Simon一個有名有姓之外，根本說不出其他什麼人，放在阿富汗的歷史中比較，根本不值一談。

大部分人談阿富汗歷史，都要由18至19世紀之交英國人殖民印度講起，列強競逐的時代，英國人害怕北面的沙俄勢力，於是跟國王多斯特打交道。這個國王夾在兩大國之間，處理不當，激起當時的殖民總督奧克蘭出兵。喀布爾的巴拉克宰王朝與之後近200多年的任何一個中央政權一樣，不堪一擊，容易佔領，但是要鎮住整個國家，卻比登天還難。英國經過兩進兩出的阿富汗戰爭，被地方軍團打得損兵折將，決定協助拉赫曼汗成為專制王者，他被稱為「鐵血埃米爾」（Iron Amir），把國內不少異議聲音、教派、地方勢力壓制住，甚至驅逐出境，也順帶減少外部勢力干擾。但他的兒子哈比布拉汗繼位後，整個泛伊斯蘭世界有關的勢力大量回朝，構成了阿富汗的基本格局。

代理人戰爭連連

阿富汗戰爭連連，都可以說是代理人戰爭（proxy war），每一股國內勢力，都有複雜的國外勢力支持及牽制，由泛伊斯蘭世界，延伸至西方國家，令國內的種族、教派及政治衝突放大。過去200年，只有1930年代至1973年統治的穆沙希班家族王朝較為成功，雖有短暫的內戰，但基本上維持了40年穩定。他們雖曾在二戰時靠近軸心國，冷戰時靠近西方國家，但卻嘗試在大國之間扮中立。1960年代，在溫和改革派的查希爾沙（Zahir Shah）國王治下，喀布爾成為「中亞巴黎」，那張穿著西式短裙女性在喀布爾街頭漫步的照片，就是查希爾沙的時代。但是，他治下也令政權與鄰國蘇聯，以至境內較傳統的伊斯蘭教派關係緊張。

1973年，查希爾沙的同族兄弟達烏德汗（Daoud Khan）聯合親蘇的人民民主黨發動政變，可是，接下來的幾年，是一段極度不穩定及血腥的赤化過程，包括達烏德汗的幾名領袖被政敵殺害，甚至滅門，最終結果是1979年蘇聯入侵。於是，領袖層與蘇聯之間的內鬥，變成全國性的起義及秩序崩塌。一方面，激發起伊斯蘭及民族主義的地方軍事化，即聖戰者的興起，引來支持他們的伊斯蘭及西方國家的軍事及金錢援助；另一方面，蘇軍在與聖戰者激戰時堅壁清野，摧毀了原來相對穩定的村落及部落共同體。

蘇聯在1989年撤軍時的局面，比現在美國撤軍更混亂。聖戰者之間的內戰後期，成立了阿富汗伊斯蘭國政府，但它既不穩定，亦無法有效維持國內秩序，更腐敗叢生，只維持了4年壽命便遭塔利班推翻。內戰期間，平民遭受聖戰軍的搶掠摧殘，造成幾百萬的難民，大多數在阿富汗及巴基斯坦交界的禁閉營，當中的男童及少年男子成為日後塔利班的主力軍，他們在巴基斯坦的伊斯蘭學校接受宗教教育，難民營開放後更投向了坎大哈的奧馬爾（Omar）旗下，成為他創立的宗教學生團體及運動塔利班成員。他們接受遜尼派中的瓦哈比主義，結合普什圖民族主義，用武力及強制維護一個他們心目中理想的伊斯蘭秩序，把女性束縛在家庭，禁制各種西方式權利以及事物，在阿富汗疆域中建立伊斯蘭埃米爾（譯作「酋長」或「大公」）國家。

塔利班既是貧下中農起家，卻又因為實力強大，吸引比之前更龐大的境外勢力。塔利班早年獲得巴基斯坦的三軍情報局（ISI）資助已是公開秘密，而ISI又跟西方國家包括美國CIA關係密切。所以，塔利班不是一個民族解放陣線那樣簡單，在它第一次執掌政權後，它跟曾參與反蘇聖戰的拉登的阿蓋達等無法「割席」，後來也與教義上有點接近的伊斯蘭國扯上關係。他們走的道路比許多民族解放戰爭更曲折，卻以4年時間便奪得政權。

美國在2001年的阿富汗戰爭，結合上巴基斯坦的合作，在軍事上迅速摧毁塔利班政權，卻沒有改變由蘇軍入侵後的阿富汗土壤：沒有正當性的政府、喪失鄉土共同體的束縛、民族主義的悲壯情感，這些後蘇聯入侵徵狀，都令基本教義派的秩序想像、勇武手段及神聖目標變得吸引。也許，小布殊以至之後的美國總統，從來沒有想過要改變這土壤，這種徵狀不斷擴大，他們只視為反恐行動的附帶損害（collateral damage）。20年好像是一個頗長的時間，投入的金錢以萬億計，但只能拼湊出一個紙糊的喀布爾及政權，絕對沒有重建起阿富汗的基層社會秩序。最後一任總統加尼，是個美國大學教授，2001年才回國，最後未戰即出逃，充分說明美國扶植的政治性質。

多中心協調圍攻策略

除了受惠於美軍佔領的喀布爾中上層階級，草根百姓對美軍以及美國扶植的共和國政府沒有信心，甚至反感政府官員及軍隊腐敗。他們未必認同塔利班，但塔利班的地方法官卻為農村糾紛主持公道，維持穩定秩序，嚴懲罪犯及欺壓貧農的有錢人。他們願意讓改變中的塔利班一試，期望為阿富汗帶來和平。因此，塔利班佔領不少地方時，根本不用戰鬥，這也解釋了他們如何迅速地由農村包圍城市。

在過去十多年，塔利班在短暫軍事挫敗後東山再起，發揮出多中心協調圍攻策略，可能是當年中共打敗國民黨後，世界戰爭史上最輝煌的游擊戰果，肯定成為戰爭史家以至組織社會學的熱門課題。但他們與中共不同，中共當年只靠斯大林的蘇聯，塔利班卻與眾多阿拉伯國家、富商、教派嵌入更深更廣的連繫及外部援助。而且，塔利班抗拒列寧式中央集權，所以，他們的多中心組織，令所有承諾都讓人難以確信，例如，其中的副領袖哈卡尼的網絡，便被認為是較為種族主義及基本教義派。而如今塔利班也要面對境內多股勢力，包括由當年聖戰者後代、非普什圖民族為主組成的北方聯盟或潘傑希爾抵抗勢力，他們得到俄羅斯及西方國家的支援。未來幾年不知變得如何，因此，從道義上，現在大國該做的是打開國門，隨時迎接更多的難民。

美軍窩囊地結束戰爭，論成果只有兩個：拉登被幹掉了（多年前已完成了），以及塔利班承諾不讓恐怖主義組織在境內運作。但諷刺的是，美國進出阿富汗一次後，激發更多更大的外部勢力介入這場代理戰爭，新一輪暗戰或明戰，可能現在才是開始，就像當年蘇軍撤出一樣。樂觀地看，經歷過蘇修美帝蹂躪之後，這次塔利班的勝利，可能代表一種有別於1950年代「萬隆精神」的新第三世界路線，但比起當年，今天的這個第三世界困在代理人戰場之中，更難說自主獨立，也難說完全政治正確，而且更危險重重。

文˙葉蔭聰

圖˙法新社

編輯•蔡曉彤

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