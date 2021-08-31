另類產品：親民多功能家具 建活力蝸居

【明報專訊】想在香港建一個家，可用面積卻非常有限，要在蝸居中發揮創意，不妨留意一下家具品牌Indigo Living新推出的副線TRIBE by Indigo。

與Indigo Living相比，TRIBE by Indigo風格更年輕，價格更親民，產品分為簡約北歐風Scandinavia Dreaming和迷人意大利Bellissima Italia兩大主題。Scandinavia Dreaming系列色調柔和，線條簡潔利落；Bellissima Italia系列則以鮮明色調和柔軟皮革為主軸，活力澎湃。

小櫈扣餐桌 慳位易拆

其中不少產品具有多重功能，高度能隨意調節，適合小型家居。例如Amara雙座餐桌（圖A），桌子支柱扣着兩個軟墊小櫈，用時只需將櫈拉出，裝拆簡易輕便，是省位的好幫手。Arlo咖啡桌（圖B）不但是一張茶几，亦可調高用作辦公桌，掀起桌面，內裏更包含儲物空間。除了沙發和桌椅等大型家具，品牌亦推出一系列繽紛有趣的家居配飾，以Plat枱燈（圖C）為例，燈座的頂部可為使用USB Type C的電話充電，集照明及充電用途於一身。

■TRIBE by Indigo

地址：鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場6樓

查詢：tribebyindigo.com

文：宋霖鈴