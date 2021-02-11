News：企業神器 快速提取PDF內容

【明報專訊】一般辦公室工作人員對PDF檔案應該不會陌生，但有時要在數以百頁計的PDF中提取需要的資料和數據也不容易。Adobe最近推出Adobe PDF Extract API（Application Programming Interface）和Adobe Document Generation API兩個全新應用程式界面，協助用戶快速釋放PDF的資料並以編程方式生成具動態數據的檔案。

助PDF內容應用於編程語言

品牌近年建構電子檔案服務、以雲端為基礎的API和SDK（Software Development Kit，軟體開發套件），讓不同企業的IT人員更順暢地開發創新的電子檔案解決方案。品牌估算每年約有2.5萬億個新建立的PDF檔案。PDF Extract API可分析來自掃描和原生PDF的結構，提取文字、表格數據、圖像等所有PDF元素，同時了解相對位置、跨欄和分頁的閱讀順序，用戶可以將這些資料重新應用到任何現代編程語言或平台。企業可利用PDF Extract API快速準確地提取數據以用於機器學習模型、分析、製作索引或儲存，使用RPA（Robotic Process Automation，機械人流程自動化）和NLP（Natural Language Processing，自然語言處理）等技術將下游流程自動化，以及重新發布適用於多個媒體的PDF內容。

自動整理ERP、CRM數據

不少企業也需要經常將數據輸入到ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）系統等各種數據庫的檔案。這項工序向來需手動操作，複雜又費時，Document Generation API則讓開發人員快速設計自訂的Microsoft Word範本，以及生成具動態數據的Word和PDF檔案。它亦可與適用於Microsoft Power Automate的Adobe PDF Tools連接器使用，將預備發票、協議等檔案的流程自動化。

整理：張曉冬