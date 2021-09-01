專注入手限量版 珍藏級手袋具升值潛力

Hermès蜥蜴皮Kelly——估價：5萬至7萬港元。特色：不要輕看它體積細小，卻性格火爆。一頭蜥蜴正向四處的男士虎視眈眈。（拍賣行提供）

【明報專訊】每逢9月開學，很多學生都會用新書包。有經濟能力的成年人，則一年四季都可以買新手袋。只有女性對名貴手袋感興趣嗎？收藏級手袋的價值媲美名畫古董，男士為喜歡的女人精選珍貴手袋不但可打動芳心，也可令自己致富「自肥」。

「珍藏級手袋是一個相對新興但快速增長的門類，充滿潛力。」蘇富比手袋及配飾部主管Morgane Halimi指出，一手和二手市場同樣對珍藏級手袋充滿欲望；尤其是一些罕有、標誌款式的品牌手袋，例如Hermès的Birkin及Kelly bag，被視為具保值能力的投資品。

相對書畫和古董，手袋收藏不算難入門，只要知道哪些品牌的款式具價值，自己或身邊人的銀包有錢便可入手。這個領域的收藏家，毋須具備太多美學觸覺或對物料、設計有特別的認識。不過如果隨波逐流，便和「小學雞」開學時比較誰的文具較精美沒有分別。 無論想做一個有時尚品味的女人，或投資眼光獨到的男人，都要有探求和學習的精神。Morgane Halimi說雖然也有男性買家，但目前大多數手袋藏家依然是女性。但隨着亞洲市場愈來愈興旺，吸引不少男性加入限量版珍藏級手袋爭奪戰。

如何鑑別手袋真偽？

「手袋體積方面，以mini bag較流行，亞洲人對帶異國情調的款式的胃口很大。」收藏手袋並非有錢便贏在起跑線，買錯假貨分分鐘輸在終點前，一面shopping一面給途人嘲笑。手袋和古董一樣也有偽冒，應如何鑑別呢？Morgane Halimi說手袋鑑證也是專業學問，專家都經過長時間訓練。她說觀察手袋時要細心，分析每個小部件是否符合原廠設計、考證其是否真實，不斷和官方發布的產品對比。除所用布料、鈕扣外，單據和證書也不能錯過。「鑑證時可從表面開始，例如從款式、皮革的選料、顏色等入手；之後便檢查手工，如縫合方式、製作技巧等是否原廠慣用的模式。」

手袋潮流歷史沿革也十分重要，每季各大廠商發布新品時務必做足功課細心研究，看看細節有何特別變化。此外，亦要考據各時期的單據和證書設計樣式，甚至是包裝盒和防塵袋也不可錯過。Morgane Halimi說這是一個持續、全面的學習過程。要成為手袋達人，開學後不知要經歷多少歷練方可畢業。

有些熱門手袋款式量產較多，買家若想鶴立雞群便要多花心思，絕不要抱「人有我有」的跟風心態，可專注找限量版入手。Morgane Halimi提醒這些道理很多人都明白，但大部分香港人所忽略的是保養意識，例如務必在潮濕的環境中保持手袋清潔和乾爽，否則辣手摧花、後悔莫及。

選真正心愛、日常使用款式

手袋雖具投資價值，實用價值也很大，尤其是對女性來說。「我建議大家選購真正心愛、日常會使用的款式，這樣才能享受其中。」Morgane Halimi介紹「愛好投資」（passion investment）的概念，意思是既能保值又能增值，而過程中藏家亦能享受擁有的歡愉和滿足感，一個手袋滿足三個願望。當保養得當，便能把擁有數十年歷史的經典款式的價值延續下去，歷久常新、不斷給它增值。她建議新手經有信譽的平台購買，特別要注意手袋是否來源清楚。她指拍賣行專家會驗證手袋的真偽後才上拍。

只有女性才能成為手袋收藏專家嗎？其實也不要輕看男性的眼光；當成功為心愛女人購入珍品，就像在開學日被老師選中做班長，八面威風。Morgane Halimi建議男性藏家購買手袋時可嘗試從女性角度思考，例如各類手袋款式適合在哪些場合使用、哪類女性會對其感興趣等。她指細小的手袋款式適合優閒的用家，體積中等或較大的則適合職業女士。「物料方面，（Hermès的）Clemence或Epsom類的皮革較堅韌，適合日常使用；而顏色則要按用家個性而選擇，例如作風謹慎、穩重的事業女生可配襯深色，高貴的用家則可配色彩繽紛的限量版。」 熟悉女性品味的男人，相信也有潛質成為手袋專家。

● 手袋及配飾網上專場

日期：10月5日至19日

查詢：www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/handbags-and-accessories-3?locale=en

● 慢工出細貨

除Hermès外，Louis Vuitton和Chanel等也是在收藏界受歡迎的品牌。名廠愈高級的款式，便愈需要花時間製作。Morgane Halimi表示，一些產量追不上增長需求的款式較具升值潛力，可特別留意。當知道手袋的工藝和製作難度，對投資也有幫助。

● 手袋及配飾網上專場

10月舉行的蘇富比網上專場將有大批頂級手袋上拍。專場網站的拍品內容還未開放，記者率先披露部分精美款式。

●即時購買平台

除拍賣外，蘇富比亦推出非拍賣平台方便收藏家購買心水手袋。

查詢：www.sothebys.com/en/buy/handbags

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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