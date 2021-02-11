「教主」陪你靜靜聽歌 $799耳機通「透」靚聲

【明報專訊】想在嘈雜環境中專心聆聽音樂，主動降噪（ANC）真無線耳機相信是最佳拍檔。除了AirPods Pro，最近不少廠商都推出高質素的耳機產品，既有數百元的抵玩之選，也有數千元的名牌機種，甚至有人氣偶像加持的型格選擇，各有賣點。

由大熱男團MIRROR成員Anson Lo代言的真無線耳機Nothing ear（1），當然是不少粉絲注目的新產品。至於Nothing這個品牌看似名不見經傳，其實是由OnePlus手機創辦人之一裴宇（Carl Pei）不久前於倫敦創立，Nothing ear（1）便是它的頭炮之作。這款耳機不但功能齊備，而且價格親民，只需要AirPods Pro約四成的價錢（$799）便能入手，加上有「教主」加持，頭炮誓要打得響！

11.6mm大驅動單元 高中低音平衡

Nothing ear（1）運用大量透明物料設計，無論是右耳機上醒目的紅點，又或是耳塞固定在充電盒內的魚眼設計，統統非常吸睛。每邊耳機僅重4.7g，加上設有減壓通風口、貼耳的人體工學，並附有3種尺寸的液體矽膠耳塞，佩戴舒適。11.6mm的大驅動單元帶來純淨的音質，且經過瑞典音響品牌Teenage Engineering精心調校，高、中、低音的表現更平衡。

依環境選降噪程度 通話響亮

雖是數百元的耳機，但一樣內置主動降噪功能，利用3個高清米高峰收音，消除環境噪音，可選擇「輕度模式」或「最大模式」來應付不同嘈雜程度的環境，又或者開啟「透明模式」來聆聽周圍的聲音。「清透語音技術」則確保通話語音清楚響亮，不受風聲等雜音干擾。

續航5.7小時 充電盒超快充

Nothing ear（1）可連續播放約5.7小時，配合充電盒則長達34小時（關閉主動降噪）。這個小巧型格的透明蓋充電盒也支援超快速充電，只需要充電10分鐘即可提供8小時電力，夠一整日使用。Nothing ear（1）亦對應無線充電，基本上市面所有Qi認證的無線充電器都支援。如果用家以手機專用程式配對，還有更多實用功能，如「尋找我的耳機」、「等化器」、「主動降噪」、「手勢控制」等。耳機也具有防汗和防水濺保護，方便用家運動時使用。功能可說是應有盡有，如此定價實在真心抵玩。

● Nothing ear（1）規格

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：主動式降噪、藍牙5.2、Qi無線充電、IPX4防水

體積：28.9×21.5×23.5mm（單耳機）／58.6×58.6×23.7mm（充電盒）

重量：4.7g（單耳機）／57.4g（充電盒）

售價：$799

查詢：3183 0168（Synergy）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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