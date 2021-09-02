hear her say...：從翻糖蛋糕到陶土藝術 延續創作熱情，就是幸福

【明報專訊】幸福，不是做自己喜歡做的事，而是喜歡自己做的事。很多人整天也在埋怨自己做着自己不喜歡的事，然而卻不清楚自己喜歡什麼。生於軋鋼廠世家、為「鋼鐵大王」龐鼎元家族成員的Kate Pong，曾花10年時間，將其藝術細胞在立體蛋糕設計上發揮，當上一名專業的翻糖蛋糕設計師。為追求更高層次及變化的創作空間，她改為接觸陶土藝術，雖然創作媒介改變了，不過她清楚了解自己對藝術的熱情從沒改變，沉浸自己捏製的創作之中。

1. 你會如何定義自己？

我絕對是一個藝術家，是一個不同媒介的藝術家。

2. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天？

家人對我的影響及鼓勵，讓我多年以來做着不同的事；另外，疫情亦給我很大的啟發，一系列《沉思的陶土》的作品正是在疫情期間創作。

3. 生於軋鋼廠世家，家庭背景對你有什麼影響？

家庭背景對自己沒有太大影響。反而因為自己家中幾姊妹都對藝術有着深厚興趣，我們經常互相討論、分享從展覽中看到的作品，以及對欣賞藝術品的看法。

4. 製作翻糖蛋糕與手捏陶土，有什麼相同、不相同之處？

如果沒有做翻糖蛋糕的經驗，我便做不成陶土創作。對我來說，兩者的手藝都一樣，只是物料不同而已，一個可以食、一個不可以食；一個可以保存、一個不可以保存。

5. 什麼可以給你創作靈感？

花、植物、珊瑚等，大部分也是從大自然可以見到的紋理。

6. 你認為什麼是美？

「什麼是美」是很個人定義的看法，就如各花入各眼。我認為美麗的東西，其他人不一定也會認為美麗，最重要便是自己看得開心、看得舒服，這就為之美。

7. 如果要把自己比作大自然的一樣事物，你會是什麼？

絕對不會是花，會是一些很抽象的東西……我想會是海水，因為水會隨着波浪浮動、起伏，比較像自己的性格。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格？

很簡單、舒服；而舒服得來，又會「懶係型」！

9. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

配飾。如果沒有佩戴戒指、手鐲、頸鏈，我會覺得很不舒服。當然，在創作時不方便佩戴配飾，但如果不用工作的時候，我必定會什麼也放上身。另外，我也很喜歡手工製作的物件，例如挑選手袋的時候，會傾向選擇具備手藝細節的設計。

10. 你覺得什麼被高估？

人類的智慧被高估。人類對地球、大自然的認識還很有限，其實我們相當的渺小。

●Kate Pong：香港藝術家，同時為翻糖蛋糕設計師，曾擁有自己的蛋糕店及工作室。在累積近10年糕餅師經驗後，開始接觸陶土藝術。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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