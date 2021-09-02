style hub：花藝班感受英倫生活美學

【明報專訊】全球疫情反反覆覆，加上各國旅遊入境限制，大家都只好繼續尋找各種有「外國feel」的休閒娛樂體驗。近日，英倫生活品牌Cath Kidston與香港藝術工作室Solomon Bloemen聯乘合作，推出期間限定的「We Only Do Beautiful」花藝班。

Solomon Bloemen的創辦人、知名花藝設計師梁靈剛（AIFD PFCI）深受英式園林藝術及歐洲插花風格薰陶，在花藝班中，他特別選擇與現時英國季節關連的花材，希望花藝班的參加者可以對英國當造的花種有更深入的了解，並從中學習英式花藝技巧，製作具英倫特色的花束。

「We Only Do Beautiful」限定推廣優惠

花藝班現接受報名，即日至9月19日於Solomon Bloemen Design Studio上課，每堂1小時費用為$980，包括Solomon Bloemen英倫特色花藝班連乾花花材（$1800）及Cath Kidston印花圖案Sidekick手挽袋乙個（$650，款式或圖案隨機贈送）。另外，每名參加者均會獲贈Cath Kidston $50購物禮券及Solomon Bloemen$100購物禮券。

●查詢：Solomon Bloemen Design Studio 2521 1798（中環店）

文：劉詩言