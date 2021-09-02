【明報專訊】疫情下，全人類每天大部分時間都戴上口罩，我們與唇膏的距離似乎愈來愈遠。此時此刻卻不應忘記保養嘴唇的工夫，好讓脫下口罩的一刻，讓自己保持狀態示人。隨着世界各地的女性也因為佩戴口罩而減少化妝，Dior決定發展推出護唇功效的產品，在今年初推出了一支無色的傲姿潤唇膏。近日品牌更延伸這個潤唇膏系列，增添備有啞緻、絲絨和絲滑妝效的天然潤唇膏，同時加入11款色調，為女生提供更多選擇。系列主打護唇功效，配方蘊含天然蜜蠟、精油及乳木果油，據稱能滋養呵護雙唇。當中的紅牡丹花萃取，則據稱有助鎖緊唇部自然水分及改善唇色，配以無花果花萃取，據稱可使雙唇更飽滿柔軟。

為達到出色的妝效，唇膏中亦傾注採用環保工序淬煉的紅石榴花萃取，據稱能帶來豐唇效果，令唇色更顯均勻有致；當中亦加入適量的色素粒子，令其與唇部的天然色澤匹配，看起來更顯自然美態。包裝方面，潤唇膏盛載於夜空藍色漆面、並鑲嵌綴上「CD」字母銀圈的唇膏外殼之中，猶如一件時尚配件。傲姿絕色潤唇膏（$330/支，左），潤唇膏亦提供補充裝（$265/支，右）替換，貫徹品牌的環保設計理念。

●查詢：Dior Beauty 2870 0543（ifc店）

文：劉詩言