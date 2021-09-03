跟本地團深入「三極」 坐玻璃底船賞珊瑚

楓香——楓香是香港常見品種，它的葉子呈掌狀3裂，邊緣有鋸齒；而它的種子（圓圖）是帶點刺的球狀，是中藥材「路路通」。（李紹昌攝）

融入自然——在今年6月8日啟用的海下遊客中心設計盡量和大自然和諧共處，使用了玻璃、木材、壓有木頭紋理的清水混凝土，色調自然舒適。（漁護署提供）

極地廊——在賽馬會氣候變化博物館中，可見到很多別出心裁的展覽設計，比如極地廊的展覽廳，特地加裝圓形窗口、仿甲板欄杆、救生圈，還有浮冰和北極熊模型，讓參觀者恍如身處破冰船。（李紹昌攝）

【明報專訊】城市人工作繁忙，儘管想偷得浮生半日閒郊遊去，但就是忙到連規劃行程也沒時間，以致每個周末也重複行街睇戲食飯等例牌節目。其實，坊間有不少「綠色活動」，幫你安排好行程，省卻自行規劃的工夫。好像政府設立的生態活動平台「心繫自然」，便可找到一系列優質生態活動，助大家輕輕鬆鬆親親大自然。

極地趣味冷知識 「冰魚」血液透明

香港經常被人稱為「石屎森林」，但其實自然資源十分豐富。據政府資料，香港境內1108平方公里的土地，約四分之三為郊野，而且生境十分豐富，如高山樹林、濕地、海岸、紅樹林等。今年2月，政府便特別設立生態活動平台「心繫自然」（bit.ly/3gMCG6W），推介的活動十分多元，既有親身到場參與的生態導賞團、工作坊，也有只需安坐家中便能認識生態的一系列網上活動，鼓勵大家重新認識香港大自然。記者從平台搜索一番後，參加了兩個全年都有開辦的生態團，當中包括位於中大的賽馬會氣候變化博物館周末導賞團，以及位於西貢的「海下灣海岸到海洋」導賞團。

重新認識楓香白千層之美

賽馬會氣候變化博物館周末導賞團主要分為2個部分——博物館參觀和中大未圓湖生態導賞，各1小時。導賞員都是經過培訓的中大學生，個個親和力十足。賽馬會氣候變化博物館主要分為4個部分，當中有展示探險家李樂詩在極地考察的資料、「三極」（北極、南極、珠穆朗瑪峰）動植物的「極地廊」；講述地球整體氣候變化的「衛星遙感及環境監測」；介紹創科範疇的「香港中文大學的創新研究」；鼓勵大家身體力行、為環保出一分力的「香港賽馬會環保天地」。

導賞過程除了認真探討全球暖化和氣候改變對環境，以至於社會造成的影響，也有有趣「冷知識」部分，例如北極熊的毛髮是透明而非白色，皇帝企鵝是由雄性孵蛋，北極狐毛髮會隨季節變色，還有記者在這次活動後才認識的「南極冰魚」，牠們身體裏沒有血紅蛋白，流着透明的血，也是脊椎動物中唯一透明血的生物。導賞團有大量知識「落袋」，過程不會感到無聊。

參觀博物館後稍作休息，回到入口櫃枱位置集合，準備參加生態導賞團，到距離博物館約5分鐘步程、前稱「荷花池」的未圓湖參加生態導賞。導賞內容主要圍繞花草樹木，也順帶提到剛好遇上的小動物。別以為單看植物會很沉悶，豐富的導賞內容和不同的視覺、觸覺體驗反倒讓記者對這些「日看夜看」的常見植物有了新的認識。如​香港原生物種​「楓香」，以往記者只會在落葉季節才留意到它飄落的紅葉。過程中導賞員隨手撿起掉在地上的落葉，用指腹稍微搓三五下，並遞給參加者，示意我們把它靠近鼻子嗅一嗅。楓香果真有一種類似「青蘋果」香的味道。而它的球狀種子是中藥材「路路通」，據說有祛風活絡之用。

「植林三寶」美化香港

導賞員除了介紹植物生態方面的知識，也會順道分享植物的來歷和背景。比如園中的「台灣相思」，原來是因為在過往日子，山火和伐木導致山丘和林地變禿，為了盡快「復原環境」，政府特意找來生長快又耐旱的台灣相思作為「援軍」，在香港各處大量種植，它與紅膠木、愛氏松（濕地松）並稱為香港「植林三寶」。其他的還有雞蛋花、樟樹、無憂樹、白千層等，文中難以一一細數，想了解更多，不如報名參加導賞團，親身了解更實際。

■賽馬會氣候變化博物館周末導賞團

地址：沙田香港中文大學康本國際學術園8樓

時間：逢周六，上午10:00至中午12:00

集合地點：博物館入口櫃枱

收費：免費

詳情及報名：bit.ly/3zmGUK5

香港珊瑚種類媲美加勒比海

講到觀賞珊瑚，大家或會想到台灣澎湖、斐濟海岸、日本沖繩等，但原來香港的珊瑚物種也十分豐富，甚至可以媲美加勒比海！在西貢海下的賽馬會匯豐世界自然（香港）基金會海下灣海洋生物中心，就有導賞活動，除了在中心參加不同的生態活動，更能坐上玻璃底的觀賞船「透明號」，近距離欣賞本地活珊瑚，以及在這片海域生活的海洋生物。

海下灣海洋生物中心位於西貢西郊野公園毗鄰，從西貢市中心乘坐7號小巴到海下約需時20分鐘至半小時，於終點站下車，沿指示牌往小徑走，到達中心約需10分鐘。

珊瑚五彩繽紛 拜藻類所賜

活動第一站，導師帶大家到活動室觀賞有關海洋生態影片，並介紹香港海洋生態，以及各個海洋生物的資料。由「主打」的珊瑚、珊瑚附近生活的小動物，到藻類和用肉眼難以看見的浮游生物都一一提及，內容也再「刷新」記者對牠們的了解。原來珊瑚本身是透明的，我們能觀賞五彩繽紛的珊瑚，看到的是在珊瑚身上生活的藻類顏色。當環境過度變化或水溫上升，這些原本與珊瑚「共生」的藻類便會離開，使珊瑚變回透明，露出底下白色的珊瑚骨，也就是我們經常聽到的「珊瑚白化」。因此，珊瑚白化並不等同於珊瑚死亡。除了一系列的資料解說與影片觀賞，也有其他生態活動，包括使用顯微鏡觀察浮游生物和觸摸珊瑚骨等。

岸邊觀察螃蟹螺仔 眼看手勿動

來個10分鐘中場休息，隨後便會登上玻璃底船，欣賞「海下」的「海下」世界。船長會根據當天天氣和海洋環境，選擇最適合的航線，尋找最佳觀賞點。不過現場觀看，跟記者想像中繽紛的珊瑚群落不同，顏色並不算出彩，比想像中灰。導師解釋：「這並不是珊瑚不健康，而是與珊瑚共生的藻類本身的顏色。」雖然如此，珊瑚的品種的確豐富，如一片一片的牡丹珊瑚、紋理像腦袋的扁腦珊瑚，還有像一棵小樹的黑角珊瑚。除了珊瑚，還看到不少黃尾石剎等珊瑚魚在珊瑚中穿梭，十分可愛。

回到岸上，導師帶領大家來到村內沙岸及岩岸，觀察岸邊生物，如小螃蟹、螺仔和小魚，退潮時更有機會看到海參和海星。導師提醒觀察到生物時，可以用手指示意並跟大家分享位置，但不要「落手」抓起牠們，對牠們造成傷害，而且採集或檢取海洋生物，更有可能違反《海岸公園條例》

和《海岸公園及海岸保護區規例》。

■海下灣海岸到海洋導賞團

活動詳情：

．參觀建於水上的海洋研究及教育中心

．隨導師探索村內沙岸及岩岸的本地野生生態

．坐玻璃底船珊瑚導賞

．參與科學活動

收費：$500，2人或以上使用「ECOVISITS21」優惠券可享半價，優惠至12月31日

報名：www.wwf.org.hk/oceans/booking

查詢：2328 2515

編輯：梁小玲

文：唐可怡

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com