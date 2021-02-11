藝文青：MLA唱出舉重若輕的焦慮

【明報專訊】演唱會後朋友問︰「到底之後MLA仲搞唔搞到show呢？」

在二人樂隊my little airport（MLA）一年一度的演唱會「我都唔知道」開始前，樂隊宣布推出新純愛專輯《Sabina之淚》。在新碟和演唱會其中一個反覆提到的詞語是「知道」，在演唱會名字外，還有兩首歌，一首是半年前推出的《那陣時不知道》︰「那陣時不知道／置身的日子都發亮／眼光裏藏着的囂張／往後已不再同樣」。

輕輕幾句道出「知道」的落差，自己以抽離看那陣時，是懷舊和追悔。跟專輯同名的歌曲《Sabina之淚》，也講「知道」的錯認，說自以為是，應要知暗戀對象對自己沒意思︰「應該早知道／根本就不是／應該早知道／根本不會是／對方沒任何表示／純粹是沒有意思／難道你認為是他不敢示意」。

兩首歌中的認知失落既源於世界變化太快，也是其殘酷遠超預期，無論愛情與政治，MLA的歌曲中都常寫啟蒙到失落的循環。學者彭麗君說過MLA是「香港新左翼文化運動」一員，運動由早期一小撮人不被認同的焦慮，擴展至一切皆政治，林阿p在演唱會朗讀波蘭詩人辛波絲卡作品《時代的孩子》︰「你說的話，有政治的回音，你的沉默，訴說着許多話語，橫着看豎着看都是政治性的。」

專輯：青年幾個月戀愛 像一生一世

從前的MLA，如果說他們的歌曲舉重若輕，是他們被樂評人稱為「童稚流行樂」的旋律，配以主唱Nicole療癒的歌聲，不用學術字眼說中少年心事。歌曲中充滿情感的焦慮，例如《因講了出來》歌曲結尾說在日本和歌展覽中「不敢看到美好的詩句／怕用手機影低時／被保安捉去」，還有新歌《煙》︰「你說你不想遠離／煙霧的滋味／已看不到距離／勝利的日期」。

MLA簡介專輯是說對於青年人幾個月的戀愛也像一生一世。此專輯可能是繼2014年《適婚的年齡》後，人心焦慮最為突出的創作。誕生在害怕本土文化消失語境下的專輯，受眾多了，因這年代任何人都無法說他們歌曲的焦慮是無病呻吟，編曲聽起來有滯後感覺，話語似有若無的張力更明顯。有人說今年演唱會是離愁別緒，筆者由懷舊聯想到「搶飛」熱潮與媒體吹捧說各演唱會「真誠」，都是社會和各人心中文化與生存焦慮的體認。

MLA演唱會送各人一句Long Live。歌詞中聽到樂隊的陪伴，靜靜過這天，慢慢度這年，僅此而已，還可以如此。

文、圖：劉螢