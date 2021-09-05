【明報專訊】隨着近日帕奧（Paralympic Games）的舉行，令世界目睹殘障（disabled）選手的優異表現，也叫不少健全人士自愧不如，由此不禁令人思考，其實我們與殘障的距離到底有多遠？殘障與健全又如何區分？

哲學上對殘障的定義並不如一般人所想像的簡單。哲學家沃塞曼（David Wasserman）指出，殘障包括的種類廣泛，一般來說患有肢體傷殘、器官功能不全、基因或遺傳病變、精神與認知上的異常等，都可被定義為殘障者，從病理或功能層面而言，似乎難以找到共同的特點。細心觀察的話，甚至會發現殘障者之間的差異，比正常人彼此的差距可能更大。不過，縱然定義有一定難度，學界大體而言都有兩點共識：殘障是指生理或心理功能的障礙（impairment），以及由此等障礙引致的個人活動或社會生活上的限制（limitation）。所謂「障礙」，是指相較於「正常」人而言，缺失了某些重要的能力。要注意的是「障礙」必須是那些不能隨時改變的個人特質，因此貧窮縱然大大限制人們的能力，卻並非障礙。另一方面，由於疾病是個人本身的特質而致的能力缺陷，故被視為「障礙」。至於「限制」，其範圍十分廣泛，由個人身體的基本動作如舉手，或相對複雜的行動，比方說穿衣和煮食，進而到社會參與例如工作，投票等行動上的困難，都算「限制」（Wasserman, 2016）。

「障礙」與「限制」的關係

取決於對「障礙」與「限制」之間關係的理解，有兩種主流的殘障理論（Wasserman, 2016）。第一種傳統上稱為「醫學模式」，按此，生理或心理功能的障礙，是殘障者面臨限制的主因（甚至是唯一）。情况就好像失明人士在生活上的限制，全因其缺乏視力所致。另一種「社會模式」認為「醫學模式」過分強調生理條件，忽視社會環境的影響。「社會模式」的支持者相信構成殘障者限制的原因並非身心上的障礙，而是社會制度排擠的結果。再以失明人士為例，倘若社會上的設施都顧及其需要，備有點字或聲音系統的話，則失明縱使是種「障礙」，卻不見得對他們的日常生活有太大「限制」。以上兩種想法都有其道理，可惜各走極端。「醫學模式」無視環境與制度對人類行動的重要影響，「社會模式」忘記殘障人士面對的限制當然源於身體障礙，否則純粹的社會排擠就等於傷殘的話，那麼同樣受社會排擠的性少眾和少數族裔人士都將被定義為殘障。是以現在主流的看法認為，身體與社會兩種因素聯合起來才是「限制」的完整成因。

在討論殘障與健全的話題上，有兩個概念經常出現，它們看似簡單，其實涉及甚多迷思，分別是「正常」與「健康」，以下將逐一分析。

當提及殘障，最直接想到的就是「正常」與「不正常」之別。「正常」人有四肢，能自主步行或說話，殘障人士則缺乏這些能力，屬於「不正常」的一群，這就是傷健之間的差異。可是「正常」應該如何定義？要知道「正常」這個概念至少有兩種意思，分別是統計學上與規範意義下的正常。前指粗略來說是指數學模型上的分佈。在普遍值範圍出現的情况就叫「正常」，反之便是「不正常」。問題在於，將「不正常」等同殘障其實大有問題。一個左手只有4隻（或6隻）手指的人，與身高7呎的籃球員，統計學上而論其身體都屬於「不正常」，可是我們大概不會視之為殘障。為什麼呢？因為當我們說「不正常」時，往往不是統計學上的意思，而是規範意義下的價值判斷，相當於「有缺陷」之意。按此，在討論殘障的語境下，規範意義的「正常」，指的就是生理結構和能力，認為有些能力是人類普遍具備（例如步行或說話），沒有就是種缺陷。對於這種想法，哲學家阿蒙森（Ron Amundson）指出所謂「正常」的結構和能力，於生物學概念上是個錯誤（Amundson, 2000, p.34）。首先，阿蒙森引述生物學與解剖學家的研究，說明人類結構與能力上的差異遠比我們所想的要大得多（Amundson, 2000, p.43-45）。退一步而言，就算有所謂人類普遍具備的正常能力，但並非全部都和殘障與否相關。比方說連續眨眼是絕大部分人都可以做到的事情，但無法如此的人大概不算殘障。至此或許有人會修正說，判定殘障與否時，當然只限於「重要」的能力，例如視力、說話、移動等等。由此可引入阿蒙森的另一論點。他認為人類的「能力」這個概念包涵廣泛，由身體的基本活動，到使用工具改善環境都屬於其中（Amundson, 2000, p.45-46）。事實上一個單手的殘障者，只要運用工具，可以與健全者同樣操縱工具，輪椅用者不能以雙腳步行，但在平地的移動速度比步行要快得多。換言之，就操縱與移動這兩種相信無人會質疑的「重要」能力而言，配合適當工具的話，「不正常」的殘障者，可以與「正常」的人無甚差別。我認為反對者可思考以下類比：如果我們認為近視者配上眼鏡，回復視力後不算殘障，為什麼截肢者裝上義肢，重獲步行能力卻仍屬於殘障？由此觀之，「正常」與「不正常」根本不是健全與殘障者的恰當區分。

殘障不等於「不健康」

對很多人來說，「健康」大概是殘障的相反語，哲學家亞斯（Sean Aas）卻反對將殘障與「不健康」畫上等號。亞斯解釋，「健康」是個相對的概念，情况就如說一個人長得很「高」一般，有程度之分，我可以比小明高但較小強矮，要看參考對象和語境才有確切的意義（Aas, 2016, p.1266-1268）。即使在健全人士中，也有比較健康與不健康的差異，因此就算殘障人士相較於某些人沒那麼健康，卻同時仍可比另一群人健康。更重要的是，現實生活中明顯有不少例子，證明殘障人士的確可以很健康。例如帕奧上的義肢或痙攣選手，障礙縱然比常人多，但若論心肺功能或肌肉力量等身體機能，肯定比很多都市人強健。是以把殘障等同於「不健康」，只可說是片面的印象，經不起考驗。綜合以上所言，足見「正常／不正常」與「健康／不健康」，兩者都並非截然二分，亦不足以區分殘障與健全的差異。

殘障是所有人必經的宿命

在我看來，討論殘障與健全的區別，至少有兩個重要的意義。從個人出發，這個話題讓我們認清生命的走向。或疾病、或年老，我們的身心都終會衰微，因此殘障不是少數人的「專利」，只要際遇一到，或活得足夠地老，殘障是所有人必須經歷的宿命。就社會層面而言，探究殘障與健全的差異，目標不在於要將兩者等同，恰恰相反，是希望令大家明白和接受人類於身體、思想和能力的多樣，為和而不同的社會邁出重要的一步。

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參考資料：

‧Aas, S.（2016）."Disabled-therefore, Unhealthy?". Ethical Theory and Moral Practice 19（5）, pp. 1259-1274.

‧Amundson, R.（2000）."Against Normal Function". Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 31（1）, pp. 33-53.

‧Wasserman, David, Adrienne Asch, Jeffrey Blustein, and Daniel Putnam. （2016）. "Disability: Definitions, Models, Experience", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta（ed.）, URL：stanford.io/3zLW7oa

文˙郭柏年

圖˙Stella So

編輯•蔡曉彤

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