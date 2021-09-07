運動新貴芬蘭木棋 12木頭考腦筋 「算」到盡

（圖C）圖中的11號木棋完美倒下，但4號的棋子靠在上面。這時候就會以1支木棋倒下的方式計算，這局玩家可獲得11分。（朱安妮攝）

容易上手——芬蘭木棋容易上手，玩起來也很有成功感，估計在香港有發展潛力。（朱安妮攝）

【明報專訊】東京奧運會掀起的運動熱潮席捲全球，觀賽之餘，也挑起大家的「運動筋」，想親身落場運動一番。除了傳統的籃足排、跑步游水單車，一些新興運動可能會適合你，芬蘭木棋（Mölkky）是其中之一，它門檻低，但易學難精，考驗技巧又「食腦」，是追求新鮮感和愛挑戰的運動愛好者的好選擇。

「新興運動」這一詞本身並沒有公認或國際的標準定義，新興運動協會創辦人黎廣業認為，它是非傳統的體育運動，而這些運動在其他地方有一定普及程度，已經發展出如賽例、教練資格、技術規範、器材標準等，例子有芬蘭木棋、三人籃球、泡泡足球，甚至他認為在幼童中十分流行的平衡車，也可稱為新興運動。

任何「軟地」上玩 易學難精

黎廣業本身是一名體育教師，因為熱愛運動，希望能進一步將不同的體育運動推廣到不同人的生活之中，機緣巧合下開始接觸新興運動，後來更在2016年成立新興運動協會，並在世界各地蒐羅有潛力的非傳統運動到港發展，其中一項便是芬蘭木棋。「芬蘭木棋容易上手，兼且玩起來很有成功感，估計在香港有發展潛力。」最終他在2017年把它引入，並成立香港木棋總會，受世界木棋組織（IMO）所認可。

他分享，原來芬蘭木棋早在1996年已經出現，由芬蘭公司Lahden Paikka根據另一種在芬蘭有逾百年歷史的遊戲Kyykkä創作而成，Mölkky也可以說是它的進化版。Mölkky這個字本身並不存在，是創作者的一個自創新詞，估計是參考了芬蘭詞語pölkky，意思為「一堆木頭」。

木棋可以是認真的競技，作為國際比賽，也可以是大家隨意在任何「軟地」，例如沙地、草地或人造草皮上玩，變化多端，入門也相對容易，無論是大人或小朋友，甚至是用輪椅代步人士也可體驗當中樂趣。

配套較少 可報體驗班入門

不過跟不少新興運動的情况相若，芬蘭木棋目前在港的配套設施還是比較少，除了小部分私人會所或校園，現階段來說，公眾想接觸這項運動主要還是要靠相關團體舉辦的活動。香港木棋總會定期舉辦不同活動，也會辦導師訓練班，有興趣者可以留意官網或社交媒體的信息（www.molkky.hk）。

玩法似保齡 計分似飛鏢

木棋排列：

首先將12支木棋由前至後順序擺放，距離投擲點最近的第1排木棋分別為1、2號，第2排是3、10、4，第3排為5、11、12、6，第4排為7、9、8。

基本規則：

玩家需要站在距離第1排木棋3.5米外的投擲區，並用手中的大木棋撞擊場上的12支木棋。到這一刻，整個玩法、動作，都很像是在玩保齡球，但目標並不是要讓最多木棋倒下。

比賽一般採2盤制，對賽雙方輪流開球，連贏2盤者勝出。如雙方各贏1盤，需要加一場名為mölkkout的比賽，以決定誰是勝利者。每個選手（或隊伍）依規則比賽，如每隊只有2個或以下選手，每人必須投擲2次，超過2人只需投擲1次。

計分方法：

芬蘭木棋的計分方法有兩種，根據木棋倒下的情况決定使用哪一種。若只擊倒1支木棋（圖A），就會按照木棋上的數字計算分數；但如果擊倒多於1支木棋（圖B），分數將會按照倒下的木棋數量計算，2支倒下得2分，3支倒下得3分。

要注意的是，完全平躺在地上的棋子才算是倒下，其他如斜斜靠住其他棋子的（圖C），一律不算倒下。

鬥快取50分 逾50分須退回25分

至於怎樣才算是勝出，倒是與飛鏢中「01」的玩法比較類似，最快剛好拿到50分就是贏家。但如果得分超過了50，玩家的分數將會回到25分，並繼續比賽，類似飛鏢的Bust。如果玩家連續3次沒有擊中任何木棋，更會直接被淘汰。

講求手眼協調 既要攻亦要守

「所以玩芬蘭木棋除了考驗手眼協調和動作技巧外，都十分『食腦』。除了要時刻計算分數，還要想好用哪一種分數計算方法進攻。追趕50分目標之外，還要同時提防對手，甚至犧牲取分的機會做防守！」如此多元的計分方式也為比賽添加了更多的變數，增添趣味。

黎廣業也分享在比賽中發生的「特殊」情况，「曾經試過有人用力丟中木棋，木棋彈上半空後，上下調轉倒插到泥裏，在場的人都看得目瞪口呆」。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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