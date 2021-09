其他展覽：繪畫死未？ 150年來危中轉機

next

【明報專訊】雖然2022年才是威尼斯藝術雙年展,但今年仍有不少以威尼斯為基地的出色藝術活動,如現於Fondazione Prada舉行、由瑞士藝術家Peter Fischli策展的Stop Painting展覽,探討繪畫藝術中的逆境突破。

停下來反思繪畫 對藝術意義

分別於米蘭及威尼斯設館的Fondazione Prada,威尼斯館較貼近個人口味,取向比米蘭小眾得來亦更燒腦。展覽以Stop Painting為主題,意思並不是叫人停止繪畫,而是停下來反思繪畫作為藝術本身的意義。整個展覽具深度,探討150年以來的繪畫歷史。當然,繪畫本身的歷史不止於150年,但展覽以這個時間點為詰問緣由,是源於當時攝影作為藝術對繪畫帶來的衝擊,然後沿着繪畫發展面對不同反作用力的時間軸,探索「繪畫死未?」這個命題,帶出生活電子化及社會變化,令繪畫如何再被重新定義,在各類逆境下突破困局。

繪畫不囿於畫布

整個展覽分成When Paintings Becomes Things、Word Versus Image等10個小主題,合共展出超過80位藝術家、共約110件作品。當中最有趣的,是Peter Fischli製作的Modellone,將展內所有作品微縮在一個模型屋內,按他所言,是一個a sculpture of a painting exhibition(畫展雕塑)(圖A)。同時模型屋旁設有slideshow,播放念出展覽同名專書內容,如提及Lucio Fontana的𠝹開畫布不是純粹的破壞,而是打開新的可能,貼合展覽大題。展內亦有不少以新媒介為重點的作品,如Bruce Nauman的Untitled(Flour Arrangements), 1967,或Lutz Bacher的The Big Book, 2013(圖B),又或是Michelangelo Pistoletto的Vetrina(Oggetti in meno)1965-1966,都是透過媒介的物料、素材類別或大小,發掘新的可能,讓繪畫不囿於畫布。

● Stop Painting展覽

網址︰www.fondazioneprada.org/project/stop-painting/?lang=en

文:Dawn Hung