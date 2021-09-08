文字師歐陽昌 一撇一捺 救活「真體字」

昔日在皇都開店，歐陽昌的燈箱招牌吸引不少人打卡留影。現時他已少做招牌，「有人知我寫字已經好好彩」。（受訪者提供）

問歐陽昌有什麼想寫，他提議「捍衛四大書法，各國書法家、學校學生軍人有責」，呼籲大家保衛以真體字為首的「真草隸篆」四體。（曾憲宗攝）

【明報專訊】歐陽昌，自命要救活真體字的書法家，皇都戲院復修前留守至最後的釘子戶。

皇都燈滅，沒阻礙他繼續走筆疾書。他攜着一大疊墨寶，搬到老遠的元朗，在一個人來人往的小巴站旁賣字。他說，常有人貶低有過千年歷史的「真體字」，捍衛字體，是他畢生肩負的重任。訪問時有街坊提他別「中毒太深」，他馬上還擊，「真體字的『真』，即千真萬確，你唔服就拿光緒元寶照照自己！」在歐陽昌的世界，真體字是真理，是信仰，經歷烈火煎熬，美夢落空，只有真體字屹立不倒，確鑿依然。

陰雨和陽光不斷交替的夏日下午，攤在店前的真體字墨寶濕了又乾，乾了又濕，有些還被趕路乘小巴的行人踩過，但歐陽昌沒多管，只是繼續垂頭題字。寫滿真體字的紙張包圍着他，形成一個讓他隔絕外界的字海。紙堆旁，有前人遺下的糖果飾櫃、賣空氣淨化啫喱和黑松露的廣告牌，他沒去打理，畢竟這兒只是他暫時落腳的地方，「有好心人知我寫字，畀我臨時用」。馬死落地行，為了有瓦遮頭寫字，他搬離扎根數十年的港島區，帶同家當遷入元朗鄉村，在這個陌生的地區重整旗鼓。

「凡是美好事物都有人黑心破壞」

歐陽昌有很多口頭禪，例如帶點唏噓、又帶點憤慨的這句「凡是美好事物都有人黑心破壞」。說的，是他筆下的真體字，也是他的書法人生。

生於順德均安的他，從小喜歡寫字，靠着一盞火水燈、幾本古籍，以及父親用豬肉換來的字帖，他自學書法成才。1970年代，文革橫掃大陸，他來港謀生，找到一份招牌工作，由於手藝出色，事業如日方中，餐廳、大廈、鐘表行等各行各業也請他題字造招牌。後來歐陽昌索性頂下原本位於皇都戲院的「京華招牌」，1990年代全盛時期，他說有廿多個伙計任他使喚，賺來的錢夠他買洋樓、請菲傭、養妻活兒，風光得很。

是1995年那場皇都四級大火，徹底扭轉了歐陽昌的命運。大火把店內機器、膠片，以至數十萬元的貨物付諸一炬。為了向客戶賠償巨款，歐陽昌只得賣樓還債，最潦倒時「十多人追我數啊」，他像敘述一齣不關他事的喜劇，邊說邊吃吃地笑，臉上分不清是悲是喜，「避唔到㗎，我咪話遲啲畀你囉」。

「真係最怕改壞名」，他嘲弄「京華」這個店名，「京華春夢，唔到你唔信喎」。後來還清債務，迎來電腦技術普及的年代，手寫招牌逐漸沒落，最後京華只剩他獨挑大樑。去年有發展商收購皇都戲院，再給京華一個死亡之吻。

IG帳戶只有書法 不賣炫麗商品

在元朗落腳後，找歐陽昌寫字的人少了許多。記者倒記得歐陽昌的網店可辦得有聲有色，他的真體字近年於IG備受追捧，現有4千多人追蹤的IG帳戶@au.yeung.master，以其真體字推出了一大堆T恤、布袋、紋身貼紙等潮流商品，印有一大個「愛」字的彩tee和發光膠板尤其受文青歡迎。間中會在該IG露面的歐陽昌卻澄清，這帳戶由他學生的朋友經營，現已與他無關，而他亦自行開設了另一IG帳戶@auyeung.calligraphy，只不過當中不賣炫麗的商品，也沒有臉蛋精緻的模特兒助陣，只有他的書法作品，以及他讚美真體字的肺腑之言。

真體字大刀闊斧 結構緊密

談起真體字，歐陽昌雙眼發亮，開始高談闊論：「唐朝已有真體字，佢係楷書阿媽，地位與泰山並重！可惜真體字經磨歷劫，屢次被侵略者毀滅，令中國人如同被剃眼眉。」六十有五的歐陽昌，仍然聲如洪鐘，中氣十足。他一口咬定，真體字位列中國書法四體「真草隸篆」之首，許多古書古錢皆見真體字，只是蒙古人南侵、火燒圓明園，屢次令真體字失傳，而他自己就是無師自通、現時獨門懂寫真體字的書法家。「你查下歐陽詢、王羲之先，用圖片（搜尋）！」他命記者掏出手機，比對歐陽詢、王羲之、岳飛、林則徐等人的字，「你放大看，係咪同我啲字一樣？」記者問，歐陽詢等人不是以寫楷書聞名嗎？而真草隸篆的「真」，一般是指「真書」（即楷書）吧？歐陽昌堅稱真體字並非真書、楷書、正楷或北魏體之流，他認為真體字論形態、論美感、論民族意義，也是至高無上。除了歐陽昌外，或許沒人能證明真體字的歷史源流，但不能否認的是其手藝出色，昔日才會客似雲來，造就逾千個真體字招牌誕生。

與楷書相比，他說真體字大刀闊斧，結構緊密，別具氣勢，「不會耷頭耷腦，不會爛頭爛尾，不會四分五裂」。他提起毛筆，從白蘭氏雞精小瓶中沾點墨水，便一撇一捺示範起來。先重按大頓，再拉出線條，最後帶尾回鋒。一動筆，滔滔不絕的他頓時靜默下來，全神貫注。

「寫好字會長命百歲」

緩緩地寫好了字，歐陽昌再執起𠝹刀修飾字邊，一弄又是安靜的半小時。他不諱言自己有點手震，可能很快寫不出好字，「所以真體字再冇人學就失傳㗎喇」。他對真體字的未來非常擔心，但對於自己的故事，卻很有信心會流傳後世，「第時可能有人攞我嚟拍電影就真」，他豪言道。

問他想找誰做男主角？「我諗好難搵我個樣喎，我咁高咁矮。」說罷又笑了起來。「不過我有排都未死㗎，我生命線直通中指，有十個羅圈，頭髮仲好多」。他抓一抓額上亂髮，叮囑記者，「毀滅真體字的人，會像鐵木真般死在沙漠。但寫好字的人，會長命百歲㗎」。

● 歐陽昌臨時店

地址：元朗福康街14號

查詢：9804 6418

文：宋霖鈴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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