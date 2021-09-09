stylehub：女裝高級訂製騷 向浪漫水都致敬

【明報專訊】Dolce & Gabbana的設計向來以精緻華麗見稱，品牌的Alta Moda高級訂製服系列，更可以用歎為觀止來形容。近日，品牌在歐洲最浪漫城市之一的威尼斯，舉辦2021年高訂時裝騷，把當地的浪漫、歡樂、金光燦爛與神聖氣息糅合到設計之中。

時裝騷選址在當地的著名歷史名勝聖馬可廣場（Piazza San Marco）舉行，廣場的四周建築都是文藝復興時期的創作，毗鄰威尼斯大運河和聖馬可運河，一眾獲邀的嘉賓身穿品牌的華麗服飾，乘坐古老的gondola到達騷場，極具氣派。

浮誇華麗造型 威尼斯獨有魅力

系列的創作靈感源自威尼斯的藝術、文化，同時向她的歷史與傑出的藝術家致敬。從中可見Murano玻璃工藝的萬花筒圖案、聖馬爾谷聖殿宗主教座堂（Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco）地磚上的蛇形圖案，以至意大利即興喜劇Commedia dell'arte經典人物的圖案，透過刺繡到串珠細節，呼應威尼斯的一事一物；系列亦用上大量薄紗、羽毛、立體花卉、華麗刺繡及打結繩索等作為重點元素，帶來浮誇華麗的造型，每件作品都充滿值得細心欣賞的細節，呈現出威尼斯專屬的獨有魅力。另外，部分模特兒更佩戴五顏六色的假髮，與華麗風格形成鮮明的對比，增添具現代感的時尚氣息。

文：劉詩言