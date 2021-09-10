沙發薯：逃離極端正統猶太教束縛

【明報專訊】取代中學通識科的公民與社會發展科的教材最近曝光，當中闡述香港人無論持什麼護照或國籍，只要在香港出身有中國血統的人到底都是中國人了。同時間謝霆鋒剛好宣布已申請放棄加拿大國籍，卻仍被網民質疑點解等了這麼多年才突然愛國，忽然認自己是中國人。坦白說，不要為難霆鋒了，難道我們又要將Marvel電影「尚氣」的討論套在謝霆鋒身上？「尚氣」是美國貨，但霆鋒嘛，像公社科說，畢竟霆鋒的出生地在香港，切切實實made in Hong Kong, China；現在又心繫祖國，他的忠誠已夠明顯，那又有什麼討論價值呢？

謝霆鋒是音樂人、藝術家，是性情中人，在台上激動起來會打爛結他，所以其實面對這些爭論，他大可快活有型一點，說出身分認同其實是主觀事，同愛一樣，有時愛這個人，有時愛那個人，最重要是here and now，現在愛國不就是最重要？然後霆鋒還可以仿照Netflix有關脫離極端正統猶太教的故事的最新真人騷My Unorthodox Life，拍一部有關他如何踏上愛國路的電視節目，一定會大有看頭。

就算連不愛看真人騷的我亦被My Unorthodox Life迷倒，因為主題實在太有趣。劇集環繞全球最大模特兒公司Elite Model Management的CEO Julia Haart一家。在美國紐約極端正統猶太教環境長大的Julia，自小被灌輸所有貶低女性的意識與想法。女人只是生育工具，不可以拋頭露面，不可以學習，女人只能依靠男人而生存。她活在那個世界40年，嫁了一個傳統猶太人，生了4個小孩，直到43歲她才決定離開這個社群，尋找新的人生。

對於離開極端正統猶太教的人來說，最大的問題是他們難以適應普通的人生。尤其是女人，她們沒有接受正式教育，沒有一技所長，難以經濟自主，莫說是可以有能力供養子女。所以Julia Haart是個傳奇，她在還未離開極端正統猶太教社群前，明白到作為一個沒有任何技能的女人，她最可做到的就是說服別人買她的貨品。所以她多年秘密地賣保險，儲起一筆錢，讓她終有一日可以離開，並可自給自足。

離開社群 自立門戶

43歲的Julia不止成功離開極端正統猶太教社群，更成功創業，建立自己的鞋品牌，最後成為全球最大的模特兒公司的CEO，住在Manhattan豪宅，十分神奇。不過，現在已50歲的她當然經歷滿滿，看破世事，但4個跟隨她離開社群的子女卻仍然在兩個世界中重疊，有不少掙扎，這就是整個劇集有趣的地方。

大女Batsheva就經歷最多，因為在她與猶太教徒男人Binyamin結婚後不足1年，Julia就離開家庭，放棄整個社群。對Batsheva來說，她感到十分複雜，一來她感到背叛；二來她突然明白原來由細到大Julia教她的東西都不過是可以隨手丟棄。所以她與母親關係一度惡劣，常有摩擦。

細女Miriam就幸運得多，因為年紀較小，她能夠在青春期時就脫離所有「女性不可做」的世界，呼吸自由空氣，所以與媽咪關係特別好。這亦解釋她為何要改姓，改為跟隨母親的姓氏Haart，因為她自覺父親的姓氏已不能代表今日的她，只會讓她想起她不想再過的生活。

文：陳Damon（chandamon.com）