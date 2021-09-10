再現光影中集體回憶 勾畫花樣年華 男神變花神

《你是如此的難以忘記》——作品以電影《花樣年華》中張曼玉在的士靠在梁朝偉肩上的一幕為藍本。（藝術家提供）

【明報專訊】現時在電影院可看到男神梁朝偉的新戲外，在藝術家張惠文的新工筆水墨展也能看到變成馬的周慕雲和溫柔婉約的蘇麗珍。畫展共有12幅畫，以12花神為主題，由本地明星周潤發、梁朝偉、黎明、姜濤，畫到韓國演員玄彬與日本偶像木村拓哉，從中能看見工筆畫的細膩技巧，可愛的動物轉化後融入各精彩場景，再配以廣東彩瓷的特色展現人前。

張惠文繪畫工筆畫已有15年，乍看她的畫作與印象中的工筆畫不同，不止動物和花朵，不止有優雅恬靜的感覺，亦可以是奪目的色彩繽紛。例如作品《幸福的斑鳩》，有一對斑鳩坐在粉紅古董汽車中，兩鳥身處古巴，張惠文用上傳統中國畫中少見的橙黃及藍綠色繪畫風景，而圓形外圍的是古巴風的瓷磚圖案。此畫其實是畫台灣歌手周杰倫的歌曲Mojito的MV，張惠文說這張可算是工筆重彩畫，與平日常見的工筆淡彩畫不同，顏色非常特別。

展覽主題「十二花神」是中國民間傳說，每個月都有一個男花神和女花神，花神是不同朝代的文人騷客和美女，如屈原是1月蘭花神，蘇東坡是5月芍藥花神等。張惠文就畫現代的男神，最近因《尚氣與十環幫傳奇》而成為熱話的梁朝偉，她用電影《花樣年華》的場景繪畫，梁朝偉在她筆下就變成俊俏的馬，飾演蘇麗珍的張曼玉，張惠文認為她的角色單純，所以畫成一隻小羊。此作品名為《你是如此的難以忘記》，是梁朝偉唱過的一首歌的歌詞。仔細留意，的士場景外面的邊框也有意思，是參考電影中用過的牆紙，以及具代表意義的物品如原稿紙、芝麻糊等。

姜濤化身金毛尋回犬

今次展覽應用了多個概念，讓工筆和廣東彩瓷的技法互相配合，也是非常有趣。在展覽場地Touch Gallery旁邊，還有Touch Ceramics的店舖，素來以推廣陶瓷藝術為己任。張惠文參考的廣東彩瓷是清朝中葉開始的器皿工藝，着重手繪功夫，勾線配搭多彩圖案，所以跟工筆技法亦能互相呼應。例如《你是如此的難以忘記》，紅色牆紙的部分轉化成彩瓷中「錦地」的部分，是彩瓷裝飾邊上的圖案紋理；而芝麻糊及原稿紙被一外框包圍，那外框名為「斗方」，常以對稱方式出現在彩瓷上，以分隔出新的繪圖空間，常見於人物故事彩繪上。

大部分畫作因是一個碟的形狀，有更多參照廣東彩瓷之處。當中作品《感激你陪我席地而坐》，畫的是香港偶像歌手姜濤，並用了他的歌曲《孤獨病》歌詞為題。姜濤在張惠文筆下變成一隻金毛尋回犬，因為她覺得姜濤溫柔善良，與金毛尋回犬很相襯。這幅作品中整隻彩瓷碟都以黑色為基調，或許與大部分人心中白底彩瓷碟的印象不符，但事實上真的有黑色廣彩碟，而此作靈感來自廣彩手繪萬花盤，畫完花的圖案再填上黑色底色，而畫中則以盛開的薑花包圍姜濤。

張惠文的畫據指屬於「新工筆」派別，這派別由中國藝評家杭春曉提出，主張「非再現、非意象抒情、非形式審美」，意思是工筆畫的作畫主題不應只局限於再現動物、植物與人物，也不只是藉意象抒情和僅僅追求工筆畫的美學，而是可以提出觀念上的訴求，表達對社會議題的想法。張惠文就曾以環境及保育為作畫主題，今次則從影視作品的集體回憶出發。

另有一幅畫以電影為題，《為妳留檯》，是張惠文最喜歡的作品，參考自《秋天的童話》的故事，周潤發與鍾楚紅飾演的​​船頭尺和十三妹在海邊的餐廳重遇。從各畫作的動物中，最能看到張惠文的工筆技法，周潤發與鍾楚紅化身小狗，上色時先用淡墨分染，再以罩染平塗半透明的顏色，做了多層次的上色後再用絲毛的技法，把畫筆上的毛分散繪畫，勾勒出小狗的一條條毛髮，張惠文說工筆畫的動物要「形似、神似」，但為了融入作品，也需要「形象上的轉化」，新作會帶點插畫的感覺，畫作感覺較為平衡。

■十二花神——張惠文新工筆水墨展

日期︰即日至10月3日

時間︰中午12:00至晚上7:00

地點︰Touch Gallery（中環荷李活道10號大館03-201及202舖）

網址︰bit.ly/3tw38Hv

文：胡筱雯

圖：藝術家提供