競賽級：「電競王」反應極速 過關利器

比賽模式——鍵盤後方的tournament switch，一click就可以轉換成「比賽模式」，除固定RGB燈外，還會暫停按鍵巨集設定，讓玩家不怕按錯鍵，可專心比賽。（品牌提供）

【明報專訊】專為打機高手製作高性能鍵盤、滑鼠的著名美國廠商CORSAIR海盜船，早前推出全新CHAMPION SERIES競賽級周邊設備，包括設計精簡的機械遊戲鍵盤K70 RGB TKL及滑鼠SABRE RGB PRO。兩者都採用品牌的AXON hyper-processing技術，「超輪詢」高達8000Hz，即用家的按鍵操作傳輸到電腦的速度是同類產品的8倍，發揮用家的最極速反應。官方亦指產品經過專業電競玩家測試及建議，專為電競而生。

自設每粒按鍵RGB背光

K70 RGB TKL鍵盤內置8MB儲存空間，讓用家可以在鍵盤上儲存多達50個設定檔來使用；至於不少電競手都非常關心鍵盤能否「RGB」發光，此鍵盤可以利用自家的iCUE軟件，完全自設每粒按鍵的RGB背光、超酷炫的色彩。而且每顆按鍵均配有耐用耐磨的PBT雙色注塑鍵帽，確保每顆按鍵均準確回應。專用的Windows鍵鎖定模式，則確保用家不會因為操作失誤而中斷遊戲。外觀上，它備有品牌獨特的鋁製框架，堅固耐用，而且配備了可拆卸式USB Type-C線纜，方便攜帶。鍵盤中配備專用的媒體鍵和鋁製音量旋鈕，可簡單控制媒體播放和音量，簡易操作讓用家更專注於遊戲。

至於SABRE RGB PRO滑鼠，則透過多名專業電子競技選手提供意見而打造，包括Secret、Vitality和Envy等知名隊伍。滑鼠還原更純淨的外形，而且採用了尖端高頻性能，確保每次按點擊都獲得回應。它的重量只有74g，非常輕便，採用柔韌的傘繩線纜，外形符合人體工學設計，貼合手形和指尖抓握方式。

■CORSAIR K70 RGB TKL規格

類型：機械鍵盤（銀軸）

體積：360 x 164 x 40mm

重量：約900g

售價：$1180

■CORSAIR SABRE RGB PRO規格

連接：有線

體積：129×43×26mm

重量：74g

售價：$499

查詢：2273 8393（FELTON）