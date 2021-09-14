地道文化：輕盈咖喱 彎刀冧酒 滿桌家鄉滋味

【明報專訊】尼泊爾人跟華人同樣重視家庭聯繫，Amod在家中會與小孩以尼泊爾語溝通，不時吃家鄉食品，希望在香港成長的小孩除了熟悉香港文化，也毋忘尼泊爾的根。疫情前他們每年也回鄉探親，他最回味Tihar和Dashain兩個尼泊爾節慶。兩個節慶都與親人有關，Tihar主要是兄弟姊妹間的聯誼和祝福，兄弟會在姊妹額上點上紅色的tika，給予禮物和金錢，而姊妹同樣會為兄弟點上tika，送贈橙黃色的萬壽菊花環和食品，祝願彼此長壽、健康。至於Dashain就類似華人在過年時會回家探望長輩、受長輩祝福等的傳統，尼泊爾人會在此節慶探望長輩，也同樣會在額上點上紅色的tika。

家人額上點tika 送禮祝福

Amod居港多年，以香港為家，偶爾會下廚煮簡單尼泊爾咖喱，平日卻喜歡吃香港地道燒味食物如叉燒飯等。居港尼泊爾人大都聚居佐敦與元朗，自然有不少特色尼泊爾咖喱小館。不要以為尼泊爾食品只是平民美食，位於中環的Nepal Restaurant & Bar，早於1995年開業，成為西式餐飲林立的Soho區一道異色。根據該餐廳尼泊爾侍應所說，由於廚師曾經在尼泊爾王室任職，餐廳菜單都是王室風味。無法印證尼泊爾王室風味到底是怎樣，不過由牆上裝飾到盛飯器皿，連Amod Rai都讚賞貫徹家鄉味。

蒸餃如中式小籠包 愛乳酪製飲料

尼泊爾人日常多吃咖喱、米飯及傳統湯水，不同族群各有特色，也有類似鄰近的印度與中國菜式。以Nepal Restaurant為例，其咖喱以腰果醬、杏仁及果仁醬、新鮮番茄、薑黃等為基調，不額外添加色素，配以小茴香、芫荽、肉桂、丁香等香料，做出質地輕盈的咖喱，帶微甜，沒印度咖喱吃後的口渴感。他們常吃的餃子有煎蒸兩種，形狀不同，餐廳供應的蒸餃形狀就有點像中式小籠包，配有甜酸與不同辣味的三色沾醬同吃，是地道風味。與印度相似，尼泊爾人同樣愛以乳酪製作飲料和甜品。餐廳另供應以Kukri彎刀形狀為器皿的尼泊爾製冧酒，據說以喜馬拉雅山泉水釀製。原住民的彎刀世代相傳，現代都市人就靠形象化的商品稍稍記住此歷史。

● Nepal Restaurant & Bar

地址：中環蘇豪士丹頓街14號地下

查詢：2869 6212