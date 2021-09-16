動漫歌姬特調 人聲細緻 日系客製耳機「星」級體驗

【明報專訊】不少樂迷對音質的要求愈來愈高，對一般的藍牙耳機已經無法滿足，為了追求頂級聽覺享受，斥資逾萬元購買自己專屬的客製耳機也在所不惜。今次找來多款高級客製耳機，各有特色，以滿足這些挑剔的音樂發燒友要求。

Sony近年着力推出音樂產品，例如真無線耳機、無線喇叭、數碼音樂播放器DAP等，當中Just ear客製耳機便是受不少樂迷喜愛的系列。多款Just ear之中，最特別是跟日本著名動漫歌手藍井艾露（Eir Aoi）合作的XJE-MH/Eir，還有特別為香港樂迷精心研製的專屬調音XJE-MH/HK。

突顯主音明亮紮實

藍井艾露與Sony合作推出以她命名的Just ear限定型號XJE-MH/Eir，讓樂迷深入體驗她喜愛的專屬調音。耳機經過專業微調，講求歌曲聲音的平衡，特別注重高頻的自然上揚，保留人聲的細緻表現；尤其是聆聽「藍日系」動畫歌時，突顯主音的明亮紮實。演繹現場的音樂表演時，它亦可帶出澎湃音樂量感和充沛力量，加上樂器混音之間配合下，聲音輸出更均衡。XJE-MH/Eir左右耳機的金色面板都刻上Always connected，是藍井艾露為樂迷帶來的信息，希望大家透過音樂連結在一起。這款限量客製耳機的包裝亦非常高貴，並附上藍井艾露親筆簽名的明信片，別具收藏價值。

打造港樂迷專屬調音

另一款XJE-MH/HK，是特別為香港樂迷研製專屬調音。項目負責人松尾伴大表示，2018年訪港時聆聽香港樂迷對調音的意見後，希望回應訴求，讓香港樂迷享受獨一無二的本地專屬調音。松尾伴大利用大口徑動圈單元的特性和強度，重現清晰而潤澤的人聲。無論聆聽男聲或女聲，聲音還原度和辨識度都特別出色，可帶來更寬闊的音場聲音，中低頻磁性厚實、量感充足。在古典音樂和樂隊演奏，無論是獨奏設定、龐大的演唱會或管弦樂團規模，耳機都能呈現廣闊的音場與各種樂器之間的相融調和，高低音域和動態轉換之間流暢細緻和雄渾自然。耳機的金色面板印有Just ear for HK，包裝亦附有松尾伴大親筆簽名的紀念卡一張。

■Sony Just ear規格

類型：封閉式、混合型

驅動單元：13.5mm動圈驅動單元×1（低音單元）、動鐵式驅動單元×1（中／高音）

最大輸入：100mW

售價：$19,888

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：林曉慧

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