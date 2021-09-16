類鑽石震膜新動圈 香港好聲音

【明報專訊】來自香港的FAudio，由前音響品牌Miniwatt的工程師Fung Wong所創立，致力研發高級耳機，最近力作包括品牌的旗艦級動圈耳機FAudio Dark Sky。

Dark Sky使用了新設計的10.2mm雙層震膜動圈單元，並以類鑽石（diamond like carbon，DLC）材質和纖維材質作為單元震膜，不單堅硬耐磨，還能做得極薄，比其他碳材料更能強化單元的音訊還原能力。磁路系統也因應新設計的震膜而改良，中高音更有質感。至於專利技術Triple Built-in Acoustic Chamber，能把傳統動圈頻響的不穩定及發聲時產生的過量氣流盡數消除。聲學室結構加強了中高音頻段的傳遞，純以聲學及單元結構作為調音手段，確保信號傳遞直接。

Dark Sky音質自然，音場深度明顯，中音綿密感亦毫不掩飾。全新設計的單元帶來寬闊深邃的音場，DLC震膜表現出不亞於動鐵的高音穿透力和分析力。耳機的低音收放自如，層次感細膩；中音密度極高，帶有顆粒感，凝聚且清晰。無論是人聲還是樂器，Dark Sky都能還原出完整的音色和泛音，主次分明。耳機的外表設計，則來自開發團隊對音質的追求，經過日以繼夜調整，最終在某個凌晨才找到最想要的音色反應，故命名Dark Sky來紀念那段日子。耳機外殼以原塊鋁合金切割而成，獨特的質感與帶有神秘感的深藍色設計，突顯深夜的聆靜與氛圍。

■FAudio Dark Sky規格

類型：入耳式

驅動單元：10.2mm雙層震膜動圈單元

頻率響應：15Hz~38KHz

阻抗：24Ω @1kHz

靈敏度：114dB@1KHz

售價：$8800

查詢：2955 1168（Thinking Group）