國產「變色龍」 4檔調音風格16變

【明報專訊】2015年在深圳成立的耳機品牌qdc，目標是生產高階耳機，服務一眾音樂愛好者。最近品牌推出旗艦型號Anole V14（香港特別版），便是10動鐵4靜電混合單元耳機。

Anole V14每邊耳機都配備了10個動鐵單元與4個全新的EST靜電單元，超低頻表現更勝以往旗艦級耳機的低頻指標，50khz的超高頻EST靜電單元，則大大提升靈敏度，解決了EST靜電單元耳機難推的問題。耳機特別新增至4檔調音開關，並運用各種專利技術，令4個頻段（低頻、中頻、高頻、超高頻）的調整互不干涉，用家可自行調節多達16種調音風格，更靈活地配搭不同的裝備與音樂，增添玩味。

除了自行調音，耳機另一特色就是變色的機身面板，採用了3D立體熒光材質，吸收了紫外線或日照後，利用紫外光燈照會變幻出綠色熒光效果，猶如變色龍一樣；結合以五彩斑斕閃粉點綴的機殼及雷射金邊鑲嵌工藝，外觀更高雅格調。耳機線都有特別着墨，採用DM的3合1可換插頭設計，標配2.5mm、3.5mm及4.4mm插頭可自行替換，方便配搭不同的DAP或耳擴。線材則採用12芯銅銀混編設計，專為更大的低頻能量而設，在保持通透而溫暖的音色同時，增加了中低頻的飽滿度。

■qdc Anole V14規格

類型：入耳式

驅動單元：每邊14個微型單元

頻率響應：10Hz-50KHz 阻抗：12-20Ω

靈敏度：105-108dB SPL/mW

售價：$21,980（客製版$23,980起）

查詢：2955 1168（Thinking Group）