同場加映：監聽「大耳牛」輕巧親民價

【明報專訊】不想花太多錢，又不介意用「大耳牛」，推介Sennheiser最新推出的HD 560S，千多元的親民價格便帶來監聽級聲效。

HD 560S擁有自然精準的基準聲效，聲音細節纖毫畢露，低頻延伸效果亦非常出眾。音頻換能器經過精心設計，還原精準音色，能可靠對比不同混音、音頻來源及媒體格式。而且開放式耳罩有助聲波自然擴散，斜角設計令擴音器置於音效最理想的三角形聽點，令音場更清澈寬廣。耳機的音頻響應範圍由6Hz至38kHz，幾乎包圍了整個音頻範圍。低頻延伸亦平順出色，可簡單重現現代音樂中複雜的低音。耳機靈敏度高達110 dB，而且諧波失真極低（90dB少於0.05%），即使處於高聲壓水平，仍能保持寬廣的動態範圍，音質極致清晰。為了讓用家能長時間收聽音樂，耳機搭載超輕機殼，開放式環耳設計不僅帶來自然音色，也更通風舒爽。絲絨耳罩確保所有觸點均柔軟順滑，即使佩戴持久亦能保持舒適。

■Sennheiser HD 560S規格

類型：動圈式、開放式

頻率響應：6Hz-38KHz

阻抗：120Ω

重量：240g

售價：$1599

查詢：5803 1620（Sennheiser）