醒目貼士：泳衣宜無拉鏈鈕扣 離水須戴口罩

【明報專訊】1.人數磅數要計數

有些遊戲可讓2至6人一同參與，如果旁邊是認識的朋友便好玩得多。此外，某些設施如冲天瀑布、急流漩渦等，除了有人數限制，也有體重限制，即玩家磅數總和不能超標，具體數字視乎個別遊戲的規定。

2.穿水上活動專用鞋較方便

大部分遊戲都要求玩家穿著沒有拉鏈和鈕扣的衣服，故一般泳衣也合適。至於鞋子，場內可穿拖鞋及涼鞋，但玩遊戲時要除下，按工作人員指示穩套在手指間。基本上只有穿水上活動專用的鞋子才可全程不用除鞋；唯獨「深谷飛瀑」和「極速迴環」一定要赤腳玩。

3.防水袋放手機口罩

園內設有更衣室、淋浴設備，也有沐浴露和洗頭水。大家可以到場才更換泳衣，也可帶備毛巾和衣物，離場前簡單冲洗。公園要求遊客在設施之間行走時須戴上口罩，所以宜多備幾個新口罩，另可備防水袋供放置手機及口罩之用。至於場內共有兩間禮品店，除了特色紀念品，也有防水袋、泳衣等出售，若忘記帶任何必需品也可即時補充。

4.拍攝工具有限制

除了漂流探秘、人造浪池等較靜態的設施，玩其餘遊戲時都不能戴飾物、帶手機，或是在身上掛防水手機袋。至於防水攝錄機，只有腕帶式才可以跟隨玩家落水拍攝。

5.儲物櫃按日收費

大型及個人隨身物品可放於更衣室旁的儲物櫃，可以即場付錢啟用或預先網上預訂。3款大小的儲物櫃按日收費，租用期間可重複開啟，每次只需以手帶上的QR Code在屏幕前一掃，然後輸入自己設定的密碼便可打開。收費按大小分別為$120、$200及$280。此外，樂園設有一些小型儲物櫃，適合放置手機等小型物件，每次收費$20。

6. 3間餐廳提供輕食

園內有3間餐廳，提供輕食如炸雞、雪糕、甜品，也有快餐、熱狗、漢堡、中西客飯、清真菜式等，亦有汽水機提供各式飲料。一般主食價目約為$60至$70。

[好去處]