中西合奏爵士樂 徜徉山水任逍遙

【明報專訊】逍遙自在，是中樂與爵士樂互相配合的境界。中西樂器共同演奏爵士樂，已是新奇，樂團追求11個樂手的意境融為一體，演繹如卷軸長的山水畫。負責音樂會設計的林灒桐，以中樂角度分享合奏的經驗。

在開始排練前，林灒桐會和一眾樂手靜修，從繁忙的日常生活中停下來，因為排練期間要感受音樂的流動、氣息、節奏、其他樂手的演奏狀態等。林灒桐說這是一個「以人為本」的音樂會，而且有不少即興部分，樂手之間的默契很重要，因要在一個大音樂結構之下共同創作，每一個樂手都要懂得聆聽，並有一個「整體意識」創作樂曲。

因為「以人為本」，所以林灒桐介紹音樂會時，也會提到每一個樂手的特色，以及在團隊中發揮的作用。例如彈奏琵琶的林灒桐是一個直覺型的樂手，能即時回應現場音樂氣氛情緒；而彈古箏的萬幸，則是表演經驗豐富，很「壓台」的思考型樂手；彈奏揚琴的賴應斌，是一個配合型樂手，擅長留意其他樂手的創作再作回應。

中樂以外，演奏爵士樂的3人是「夾開」的，合作表演經驗多，他們分別是演奏低音大提琴的呂奡元、彈鍵盤的李梓禾、負責敲擊樂也就是打鼓的李駿銚。中樂演奏爵士樂難以適應的一個地方，林灒桐認為在於爵士樂會用到一些較複雜的和弦，而且常轉來轉去，中樂則沒有和弦概念，樂句較對稱和節奏工整。

至於爵士樂要配合中樂演奏，林灒桐說其中一個最難之處是節奏和氣息。以林灒桐的理解，在爵士樂中，往往會以一個旋味（groove）演奏一首樂曲，先設定速度，再開始演奏；但中樂樂手們以彼此的氣息轉換，帶動樂曲的速度和強弱變化。所以雙方合作時，打鼓的李駿銚就不能如以前演奏爵士樂般主導節奏，而是在聆聽音樂之餘亦要觀察中樂樂手的身體語言，才能彼此配合。林灒桐慶幸鼓手相當理解，會嘗試這種中樂的演奏方式。

而在今次表演還有兩個非常特別的樂手，他們分別是負責靈悟音樂的葉破和單簧管的馮逸山。音樂會將會由琵琶、低音大提琴及頌鉢三重奏開始，頌鉢的聲音能夠為音樂添加靈性的感覺。林灒桐說馮逸山是今次音樂會的「自由人」，除了他以外，其他樂器都是以彈撥樂器為主導，即使呂奡元的低音大提琴，也主要會以撥弦（pizzicato）的形式演奏，而單簧管是唯一能演奏線條起伏音樂的樂器，因此順理成章以單簧管作為線條穿針引線，連結中樂和爵士樂。

樂手一同即興創作

共70分鐘的表演，樂曲將由無極樂團藝術總監羅永暉、作曲家黃旨穎及呂奡元創作。最後一首樂曲名為《百轉千迴》，是羅永暉帶領眾樂手一起創作的作品，但他可能只用一些手勢，去表現自己的作曲意念，手勢包括雙手握成拳頭碰撞、張開手將手指交叉重疊等。林灒桐笑說當樂手知道意念後就要即場作曲，非常困難，不停「挑戰大家的底線」，但她感悟到樂曲希望表達內心境界：花開花落，水蒸發又會變成雲和雨點落下，大自然的循環如同歷史的重複，由此順利切入創作。

音樂會選擇以山水作為主題，因為其中具備時間與空間兩個層面的意境，山與山之間河水川流而過，如時間流逝一樣奔流不息，而景致之壯闊也如同卷軸中的山水畫，打開長長的卷軸，觀眾跟隨畫中不同視點察看，如走在其中。在山水中「一任逍遙」，是音樂會想表達的境界，林灒桐的體會是「琵琶就是琵琶」，不是要執著模仿其他樂器特性，而是希望取爵士樂自由奔放的精神，與東方思哲中逍遙的心境配合。

●爵式無極之《一任逍遙》

日期︰10月15、16日

時間︰晚上8:00至9:10

地點︰西九文化區藝術公園 自由空間大盒

票價︰$320

網址︰bit.ly/3llARPY

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞

美術：謝偉豪