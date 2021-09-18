蝶鳥下班 兩爬登場 夜行龍虎山 雙眼「捉精靈」

東亞豪豬——俗稱箭豬，但其實並不是豬，跟老鼠一樣是齧齒動物。受驚時會豎起並振動硬棘毛，甚至以棘毛攻擊敵人。（龍虎山環境教育中心提供）

【明報專訊】雖然快到中秋，但天氣依然熱到焫着，「唞暑中」的山系男女，有沒有想過在太陽下山後才出動，挑戰「夜行探索」？有生態導賞員指夜行就像走進另一個世界。黑漆漆，你以為什麼都看不到？拿起電筒，豎起耳朵，來一場夜行生物尋寶，用眼睛「捉精靈」！

行山時除了看花花草草，有沒有留意不同的小生物？香港地方細細，生物種類卻非常多樣。龍虎山環境教育中心項目主任、資深生態導賞員杜振南（Hugo）指：「日間行山會看日間出沒的生物，如蝴蝶、鳥類，晚上行山就是另一個世界，所以很多未試過夜行的人會覺得耳目一新，觀察到的東西截然不同。」夕陽西沉，不少晝伏夜出的兩棲及爬行類就會登場，有人聽到蟾蜍和蛇的大名已經怕怕，但其實牠們「聲色藝」俱全；也不要以為只有在外國的生態頻道上才看到箭豬和果子狸，如果你懂得竅門又有點運氣，在香港也能一睹牠們的風采。

切勿獨行 務必熟習路線帶齊裝備

受惠於香港山多平地少及亞熱帶的氣候，香港的原生蛙（包括蟾蜍）有23種，蛇更有逾50種，如跟面積比香港大200多倍的英國（只有4種原生蛙和3種原生蛇）相比，香港可謂兩棲及爬行類動物的觀賞天堂。然而牠們種類雖多，但要一睹真身也不容易，首先要「聽天由命」。

一般來說，夜行的好季節是6至9月，Hugo教路，「夏天和雨季，氣溫比較適宜兩爬類出沒。青蛙、蛇等我們俗稱為冷血動物，正確來說是變溫動物，體溫會隨着外間環境的溫度變化，在較凍的天氣，牠們就會躲起來休息，只要不是太凍翻風的話，去到10月也有可能看到牠們」。

其次，因為兩爬大多晝伏夜出，我們也要投其所好。惟Hugo不鼓勵一個人夜行，因為難度比日間行山高；就算是一班人出動，也要很熟悉那條路線，最好早上已行過，也要有齊基本的行山裝備，如水、地圖、防滑鞋，加上電筒或頭燈。如果是新手，Hugo建議跟生態導賞團，較安全之餘，也較易找到小生物。

記者作為夜行新手，就跟Hugo夜行龍虎山碧珊徑，太陽下山後從龍虎山環境教育中心後山出發，往薄扶林方向前進，至薄扶林道遊樂場完結。路線近市區，十分方便之餘，又是一條平坦、少分岔路的石屎路，中間有幾個位可以退出。Hugo又指龍虎山較少野狗，相對較安全。但要注意碧珊徑全程沒有路燈，提醒即使有手電筒，也盡量走在行人路中央，因為兩邊可能有動物停歇，更不應走入草叢，免生危險。

壁虎涼亭生蛋 天敵白環蛇找上門

夜行動物行蹤飄忽，如果想好似玩手機遊戲一樣「捉精靈」，一定要金睛火眼，四周探索。例如碧珊徑有不少涼亭，就算未需要休息也別「直行直過」，因為隨時有動物在涼亭等你。

檐蛇大家可能見得多，但原來壁虎科是個大家庭，除了家中常見的截趾虎，野外可能還遇到中國壁虎、原尾蜥虎，甚至香港特有的香港半葉趾虎。Hugo指壁虎喜歡在檐樑下生蛋，希望避雨和避開天敵，然而天敵也不笨，會找上門。我們就在涼亭發現了白環蛇，是棕灰色有白色網紋的中型蛇，可生長至75厘米長。Hugo介紹：「名字雖是『白環』，但沒有一環環的斑紋，亦無毒，不像有毒的銀環蛇、金環蛇；白環蛇喜歡吃壁虎，所以會爬到壁虎出沒的地方。」

癩蛤蟆、溫室蟾 護土牆排水孔常客

夜行像是沒有寶藏地圖的尋寶之旅，Hugo提醒連窿窿罅罅也不要放過。碧珊徑其中一段有護土牆，細心留意牆上的排水孔，很大機會看見一大一小的常客在休息。「大常客」是俗稱癩蛤蟆的黑眶蟾蜍，屬中至大型的蟾蜍，可以大如手掌，眼後的黑色紋理就似戴了黑框眼鏡。Hugo指「牠們眼後有2個隆起像香腸的耳後腺，受驚時會分泌白色毒液，很多蛇吃了也要把牠吐出來。有文獻指，只有劇毒的眼鏡蛇、眼鏡王蛇和紅脖游蛇能吃到牠們」。

另一種小型常客是溫室蟾，「很小，不會大過一隻拇指，是從古巴來的外來物種，跟着盆栽、貿易、貨櫃等來到香港甚至全世界，曾經入選世界百大外來入侵種，因牠們競爭能力很強，會危害當地物種」。

「單親媽媽」鈎盲蛇 似足蚯蚓

細心看看溝渠、路邊的枯葉堆，如果看到一條十分細小的深棕色生物，不要以為必定是蚯蚓，牠可能是全港數量最多的蛇類——鈎盲蛇。Hugo指出，鈎盲蛇只有雌性，是孤雌繁殖，主要在泥土下生活，所以眼睛已退化，只感應到光暗看不見色彩，「下雨後較易找到牠們，否則可以揭開磚頭、大石，牠們會像蚯蚓一樣躲在下面」，雖然顏色或生活環境都與蚯蚓很相似，但鈎盲蛇的深棕色鱗片令牠看上去比蚯蚓光滑，而且尾部有尖端，有防禦之用。

青竹蛇守株待兔 果子狸雙眼「發光」

看過溝渠，抬頭看看樹上，如果見到一雙反光的圓點，可能是果子狸的雙眼，牠們會在果樹上慵懶地吃果實；又可能是大名鼎鼎的青竹蛇，是香港最常見的毒蛇，但毒性不強，很少致命，牠們的頭部呈三角形，背部是鮮艷的青綠色，腹部則是黃色，在夜間出沒，會S形地掛在樹上守株待兔，捕獵雀鳥、鼠類等動物。無毒的翠青蛇經常被誤認是青竹蛇，Hugo指前者是日行的，全黑色的眼睛圓滾滾比較可愛，青竹蛇有垂直的瞳孔，像貓眼一樣，且尾部有一抹紅色。

未見箭豬 先聞其臊味

除了要一眼關七，也要耳聽八方，留意周圍的聲音，Hugo表示「聽見枯葉的聲音就最容易找到動物」。另外，不同蛙的叫聲不同，要一聽就分辨到不同品種，講求經驗之餘也要做足功課，Hugo稱網上有不少資源可以學習辨認品種（例如漁護署香港生物多樣性網頁：bit.ly/3z4cN9a）。黑暗中我們的視力減弱，聽覺正好彌補不足，例如可以試試憑聲音在漆黑中找出短腳角蟾，牠們的叫聲不是一般的呱呱聲，而是近似昆蟲和雀鳥的鳴叫，又有點像人的嘲笑聲，牠們被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為瀕危。

此外，嗅覺也大派用場。東亞豪豬（俗稱箭豬）也會在夜間出來覓食，受驚時會豎起後半身的硬棘毛嚇退敵人，所以如果在路上看見黑白色的硬棘毛，可能牠就在附近；東亞豪豬身上也會發出一種很臊的氣味，所以如果聞到一陣強烈味道，可能有豪豬近在咫尺。不過，記者當天只聞到其味，不見其真身，畢竟「捉精靈」也講運氣。

眼看手勿動 忌摘野菇食用

雖然夜行要運用視、聽、嗅覺，但味覺和觸覺就千萬不要用。Hugo提醒郊野有很多野菇，即使顏色不鮮艷也可能含劇毒，所以不要胡亂採摘食用；看動物時也應眼看手勿動，除了有可能弄傷動物外，也有被咬危機。

註：截稿前，龍虎山環境教育中心舉辦的夜行導賞團已額滿，讀者可從網站（bit.ly/3AdyBAx）下載「龍虎山漫遊地圖」，並留意中心不定期舉辦的生態導賞活動

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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