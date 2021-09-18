知多啲：遭蛇咬宜拍照 忌走動亂包紮「吮毒」

【明報專訊】很多人害怕蛇，甚至覺得見到蛇就要打死牠。香港兩棲及爬蟲協會高級保育主任林祉延（Kestrel）指，蛇在食物鏈中扮演着不同的角色，如翠青蛇會吃蚯蚓，青竹蛇就會吃老鼠、雀鳥。試想像，如果一個地方的蛇都被人打死了，生態就有失衡危機。而且，香港50多種蛇中，毒蛇只有14種，而且絕大多數都不會主動攻擊人，遇到人一般都會退避。

毒蛇無樣認 見蛇退1米外

因此，Kestrel指遇見蛇時毋須過分驚恐，接受牠是大自然的一員即可。不過，就算不怕蛇也只能遠觀不可褻玩，因為有些毒蛇與無毒的長得十分相似，如帶劇毒的銀環蛇，便跟無毒的細白環蛇和福清白環蛇外貌相近。所以Kestrel提醒，遇到蛇的時候，無論什麼品種也應該戒備，保持鎮定，避免大動作刺激牠們，「首先要退避到1米以外的安全距離，若不小心走得太近，牠會視你為威脅，可能出於害怕、自衛而咬你」。然後，根據身處地判斷下一步，如果在家中或市區遇蛇就要立即打999求助，報案中心會派「蛇王」捉蛇，切勿自行捕捉，亦不要騷擾、攻擊或追趕牠們；如果在郊野就不用理會，Kestrel指：「因為那裏是牠的家，可以遠距離欣賞，或慢慢離開即可。」

被蛇咬6大對策：

．退避，避免再被蛇咬

．報警

．記下蛇的特徵，最好拍照，因為醫生注射血清時要知道蛇的品種

．不要胡亂走動，因為心跳加速，會令毒素在血液裏加快擴散

．不要自行處理傷口，勿信電影情節，因為毒液已進入血液循環系統，吸血或放血有傷口感染的風險

．留待醫護人員治療，不要自行包紮，包紮不當或導致肌肉壞死

註：香港常見蛇類品種可參考

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