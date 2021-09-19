一年容易又中秋，唔派月餅街坊嬲？——前素人區議員中秋回望

【明報專訊】早在數月前端午節過後，各式餡料和不同品牌的月餅廣告，已漸漸在我們周遭實體空間或網上世界紛至沓來。資本主義下，現代人對節日的感覺，早已被種種消費形式取代，舌頭上的味覺或消費時的一霎滿足往往才是主角，節日傳統或當中故事，只成了街頭問答遊戲中令人口啞啞的題目；而對中秋節這類節日最上心的，除了商人之外，大家猜猜還有誰？答案是區議員和基層街坊。

「哎吔係囉！咁先似番個議員呀嘛！」

這句對白，肯定是我短暫擔任議員的日子裏，街坊口中其中一句令我最難忘的說話。回想去年，全港所有素人區議員首次和街坊一起共度中秋節，在資源匱乏下只能各出其謀，去回應街坊那種早已視所謂蛇齋餅糉為理所當然的習慣。月餅本身並非生活必需品，傳統月餅內的豬油、蓮蓉和鹹蛋黃，更統統是三高長者避之則吉的食材，可見在「需要」和「想要」之間，月餅屬後者，由「想要」發展成有月餅派才「似番個議員」的感受，原因可能是，街坊以往只有在這些大時大節時才有機會接觸到區議員，又或是以往仍有選舉競爭時，派發月餅被視為日後吸納選票的手段；久而久之，在大部分基層街坊心目中，區議員和月餅之間便畫上了等號，甚至已成了某種條件反射──咦！見到區議員喎，唔好執輸快快排隊，睇吓有咩派先……

派好唔派好？派咩點派好？

正是以上原因，去年仍在任的一大班民主派議員，尤其素人議員，因競選時多標榜轉變和不屑建制派議員的各種手法，在有冇月餅派？派唔派月餅好？唔派又點好？派又點派好？等問題上肯定糾結了一番。當時和助理及義工商量過後，我們決定兵行險着──月餅我們會派，但一個都不購買，而且完全不在街上派發，只派上門給部分弱勢街坊例如領取綜援或傷殘津貼戶、獨居長者戶等，至於月餅從何而來？答案是從區內募捐，約兩星期的時間內，我們竟然收集到150多個大大小餡料不同的月餅！最後在中秋前兩天的傍晚，我們組織了三隊義工隊，按手頭上資料挨家挨戶登門派發，順道入屋和部分街坊攀談，聽聽他們意見或吐吐苦水，難忘是竟有一男戶主專誠邀請我和義工欣賞他演奏小提琴！原來在人皆有之的貪念和令人饞嘴的甘香鹹蛋黃以外，社區仍然存在資源共享，和人與人之間出乎意料的交流機會。

社區亟待連結和凝聚

把時間再往前年撥，2019年，經過初夏的硝煙後，各個「白區」（即多年來一直只有一名候選人故自動當選區議員的地區）都有政治素人出來參選，在沒有政黨背景包袱下，在短短兩三個月內想突圍而出，11月選舉前的中秋節，便成為了眾素人一展對社區的想像和實踐之首次機會。接近零資金情况下，只能用創意和心意搭夠，因此大都甚具新鮮感，例如在社區內沒人想過的地點舉行市集、市集邀請當區街坊任檔主、年輕busker為街坊獻唱等，一下子各個社區之內，街坊鄰里都連結得熱熱鬧鬧，至於小弟當年細心想過，自己的藝術背景如何能為沉悶老區，以最少資源帶來四両撥千斤之效果？就是製作了一盞裝在手推車上的等身大玉兔燈。乘着社交媒體之便，玉兔燈的身影不但引來了媒體報道，亦成為了不少街坊打卡的對象，同時成為了本人在大家印象中的圖騰，直到今天，依然有街坊會問：「今年還會見到兔仔燈嗎？」原來社區最需要的，不是有多少個蛋黃的月餅可派發，而是趁着節日，有一個機會能把大伙兒凝聚，把溫暖笑臉分享，尤其在現今鄰里關係早已不如十多二十年前密切之時，只可惜，以上種種曾經的美好，今年該不會見到……

後記

2021年，疫症依然籠罩，數以萬計港人逃亡潮仍未止息，中秋節的祝賀語──人月兩團圓成了最尖銳諷刺，各種即將來臨的所謂選舉，只會喚起大家兩年前11月24日，見證選票力量的美好回憶；種種離愁別緒或哀傷忿恨使今年中秋節注定難以由衷歡樂，唯有寄望抬頭瞥見皎潔明月時，記起月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，世事始終會有否極泰來之時吧！

文、圖˙王天仁

編輯•蔡曉彤

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