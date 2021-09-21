CULTURE & LEISURE / CULTURE

PAST ARTICLES

失眠後遺症：遲鈍記性差 易焦慮抑鬱

文章日期：2021年09月21日

【明報專訊】■短期影響

腦部

˙容易疲倦

˙容易急躁

˙容易緊張

˙難集中精神

˙反應遲鈍

˙記憶力減退

˙難妥善應付繁複的工作或學業

■長期影響

腦部

˙增情緒病風險

對精神健康構成重大影響，較易衍生情緒病，如焦慮症、抑鬱症、躁鬱症等

心臟

˙增心血管疾病風險

「壓力荷爾蒙」皮質醇持續分泌，血糖、血壓水平跟着上升，增加高血壓等疾病風險

胰臟

˙增加糖尿病風險

其他

˙超重或肥胖

˙增意外風險

[FEATURE]

RELATED