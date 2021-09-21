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失眠後遺症：遲鈍記性差 易焦慮抑鬱
文章日期：2021年09月21日
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（明報製圖）
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【明報專訊】■短期影響
腦部
˙容易疲倦
˙容易急躁
˙容易緊張
˙難集中精神
˙反應遲鈍
˙記憶力減退
˙難妥善應付繁複的工作或學業
■長期影響
腦部
˙增情緒病風險
對精神健康構成重大影響，較易衍生情緒病，如焦慮症、抑鬱症、躁鬱症等
心臟
˙增心血管疾病風險
「壓力荷爾蒙」皮質醇持續分泌，血糖、血壓水平跟着上升，增加高血壓等疾病風險
胰臟
˙增加糖尿病風險
其他
˙超重或肥胖
˙增意外風險
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