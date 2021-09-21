2分鐘入眠？ 選速睡法 由易開始

【明報專訊】網上不時瘋傳五花八門的速睡法，甚至聲稱2分鐘就能入眠，真有這麼神奇？中大醫學院精神科學系副教授（臨牀）陳詠欣指出，「暫時並無任何數據實證成效」。各人喜好、生活習慣等不盡相同，她建議大家先抱開放心態，嘗試不同方法，再根據兩大原則，選擇較適合自己的方法：一是容易執行，二是對自己較有效。

■美軍極速睡眠法

簡介：有指美軍訓練學校為免飛行員因睡眠不足，而導致失誤事故，特別研發這套可於2分鐘內入眠的方法

1. 放鬆全身肌肉，尤其是面部、小腿及手掌

2. 深呼吸，放鬆胸口

3. 想像自己置身大自然，或在腦中默念10次「不要想」

陳詠欣意見：

放鬆是「睡眠衛生」（詳見下文）其中一個方法。這裏用上多個放鬆技巧，如肌肉放鬆、深呼吸、想像等；這方法亦教大家如何建立睡眠規律

■478呼吸法

簡介：由在美國哈佛大學修讀醫學、提倡另類療法的Andrew Weil提出，透過調節呼吸減輕壓力和焦慮，繼而進入放鬆狀態，有助入眠

1. 用鼻子吸氣 4秒

2. 閉氣 7秒

3. 吐氣 8秒

4. 重複上述3個步驟4次就會睡着

陳詠欣意見：

這方法主要針對呼吸，有助進入放鬆狀態，為入眠準備

■愛麗絲睡眠法

簡介：由一名受失眠困擾的日本漫畫家自創，聲稱10分鐘便可入睡

1.盤腿坐在牀上，身體不動

2.閉上眼睛，想像自己已經入睡，保持着跟入睡時一樣平穩的呼吸頻率

3.停止思考，持續1分鐘不想任何事情，這個步驟很重要，也不容易

4.如果腦海出現某個畫面，就持續想着該畫面，別去想其他事情

5.若腦海中突然有「剛才是不是睡了半分鐘」的想法，就可以進入被窩

6.重複步驟2至4直至入睡

陳詠欣意見：

這方法主要針對呼吸，有助進入放鬆狀態，為入眠準備；而根據睡眠衛生原則，要有睡意才嘗試躺在牀上會較易入眠。步驟5正是帶出這個信息

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