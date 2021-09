威尼斯建築雙年展 海藻植入家 反思與誰共存

膠袋重用——Museo Aero Solar For an Aerocene重用膠袋及太陽能來製作熱氣球。(Dawn Hung攝)

直面疫情——The Hospital of the Future直面疫情帶來的生活變化,探索醫院如何在更自動化的同時能不失卻人性。(Dawn Hung攝)

應驗未來?——今屆大會以How will we live together?為主題,展內有不少有趣作品。在疫情當下,看到美國藝術家Allan Wexler不同年代的創作,如圖中Table for the Typical House等作品,這種保持距離下互動的思維,有一種應驗未來的感覺。(Dawn Hung攝)

【明報專訊】相對之前介紹的國家館,今屆威尼斯建築雙年展位於Arsenale及Giardini展區的主題展How will we live together?較為豐富而有趣,由黎巴嫩建築師Hashim Sarkis擔任主策展人。他除了有個人建築工作室,更是MIT建築與規劃學院院長,著名作品包括Courtowers及Balloon Landing Park等,今次亦別出心裁地定下大會主題。2019年7月發布主題時疫情仍未爆發,後來雙年展由2020年順延至今年舉行,主題卻巧合地呼應我們該如何與疫情和各種社會環境共存的問題。

How will we live together?中文直譯的意思是我們將如何共存。但細心想,背後其實還有一個變數,我們,其實不止是人與人,也包括人與什麼共存。可以是人,可以是物,可以是環境變化等情况;而will一字則以預視未來為依歸,問號代表一個開放議題,令主題更具發揮空間之餘,亦因為當下新冠疫情讓人感受更深,好能在未來面對不同逆境。

在兩大展區舉行的主題展,將大會主題分為5個章節。Arsenale展區包括Among Diverse Beings(多樣性存活)、As New Households(新式家居空間)和As Emerging Communities(新興社區);Giardini展區則展出Across Borders(跨越邊界)及As One Planet(地球大同)的展品。一如主題導言所指,隨着政治取向及貧富距離日漸拉闊,我們需要訂立新的空間約定,讓不同人與事能共存。

探索益生菌融入建築

在5個章節之中,以Among Diverse Beings最貼合疫情當下。這個部分除了探討生物多樣之餘,亦不是純粹一面倒地改變環境來遷就人類,一改以人為本的概念,嘗試在人與環境變化之間取得平衡,而最應景的該是美國藝術家Allan Wexler一系列的作品。展內共展出其11件作品,如Four Shirts Sewn Into a Tablecloth、Table for the Typical House、Four People Wearing a Table等作品,都暗合我們當下的社交距離現况,在保持距離的情况下與人及環境互動。然後策展佈局由人與空間的共存,漸漸走向人與大自然之間,例如David Benjamin的Alive: A New Spatial Contract for Multispecies Architecture,透過作品探索如何將生物多樣性如益生菌融入建築,讓人與微生物共存。

貼地作品 直面疫情帶來變化

其後的As New Households及As Emerging Communities,順勢展出不少將生物科技與建築結合的展品,如由ecoLogicStudio設計的Bit.Bio.Bot,將海藻培植融入家居,淨化空氣之餘,透過海藻將空氣污染物化為食用蛋白質。Superflux的Refuge for Resurgence則呈現人與其他物種共享餐宴的可能,帶出人與大自然應具平等待遇的景况。除了這些帶點超越現實的設計想像,亦有不少活在當下或貼地的作品。例如Enlace Arquitectura的The Complete City: La Palomera, Acknowledgement and Celebration,將委內瑞拉La Palomera地區約260種生物記錄下來,並按物種功能分類,提醒大家在訂立未來發展方向時,珍惜環境所有;OMA的The Hospital of the Future,則直面疫情帶來的生活變化,探索醫院如何在更自動化的同時能不失卻人性。

雪應用建築農業 膠袋重用變熱氣球

相比Arsenale,Giardini的Across Borders和As One Planet展區更為宏觀及大同。如海法圭主理的Melting Landscape,便發掘如何利用雪作建築、農業之用,放大日本人用雪供保存食物的用途;Aerocene Foundation設計的Museo Aero Solar For an Aerocene重用膠袋及太陽能來製作熱氣球;Pinar Yoldas的Hollow Ocean,探討6種不同的環境災害如何影響海洋及地球水循環。除環保議題外,展內亦有涉獵更深層次的議題:由Jesse Reiser主理的Geoscope 2,利用球形吹氣屏幕,將不同人如專業建築師及平民對建築及地球看法的訪問片段製成影像裝置,將大會主題提升到世界觀如何共融的層次,深化了整個展覽。

文:Dawn Hung

編輯:梁小玲

