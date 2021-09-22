【明報專訊】廁所一直是人人必須而必爭之地，說的不單是一家四口在朝早上班時間爭廁所，或是排長龍的公共廁所問題。廁所設計大多狹小，在新冠疫情下加上社交距離這個因素，令廁所用家之間的摩擦白熱化。如何在這個擦身而過的空間共存，成為一個貼合大會主題而微妙的觀察。

今屆威尼斯建築雙年展有3件作品以廁所為主題。一是英國館內的To-I-Let（圖A），將Toilet一字一分為三，中文大可譯為「讓我來」，由Unscene Architecture主理。這個位於英國館地庫的廁所本身限私人使用，但在今次展覽中對外開放。作品的背景是由於英國公廁大多只得到最低限度的清潔及保養，令這些位於便捷位置的公廁淪為人人嗤之以鼻的公共空間，讓人要到付費廁所；而在疫情以來，大家亦更難用到百貨公司或餐廳的廁所。這件作品將目光放在如何善用這些公廁，從而逃過絕種的命運。

另外兩個作品，則同樣由Matilde Cassani及Ignacio G. Galán等人主理。一個位於Arsenale主題展入口的Your Restroom is a Battleground（圖B），由7組建築模型構成，展示學校、咖啡店等各國廁所，帶出這個看似人人需要，按功能理應設計相若的空間，其實受到各種風格、文化、性別特因素影響而產生不同爭議，而非單純功能空間。另一個則是由Giardini的公廁改裝而成的The Restroom Pavilion（圖C），將目光集中在威尼斯的廁所及水利設計，將這些元素化為上方的旗幟，如空心旗幟代表威尼斯地下的gatoli渠道建材，同時將這些元素化為有如微生物泡沫的圖案，放於室內，成為一個具在地性的作品。