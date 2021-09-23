飼養貼士：忌抽耳朵 兼顧身心 與兔談話互動 耐心學抱抱

【明報專訊】不少人對可愛動物毫無抵抗力，兔子眼大大，觸感柔軟溫暖，看到牠們，心都融化了，立即想將牠變成愛寵。但打算帶回家之前，必須清楚知道牠們的特性、起居飲食習慣，否則徒添牠們的痛苦。再者，兔子跟其他如貓或狗的寵物一樣，牠們都是寶貴的生命，千萬別三分鐘熱度，要有照顧牠們一生一世的預算，你真的準備好了嗎？

兔耳調節體溫 跳躍有盲點

兔子毛茸茸、圓滾滾的外觀，十分可愛。原來牠們的特徵是經過多年演變，以適應大自然生活。毛國界動物醫院獸醫馬啓豪分享：「兔子聽力很好，比我們聽到的頻率要廣得多，兩邊耳朵能獨立活動，以便收集四方八面的聲音，聽聲辨位，幫助牠們第一時間發現掠食者。」此外，兔子整個身體毛茸茸，身上沒有汗腺，也不像貓狗般有腳蹼（肉球）幫助散熱，但耳朵上佈滿的微絲血管能幫助牠們調節體溫。說起兔耳，不得不說的是，它們其實十分脆弱，因此不要抓住耳朵抽起兔子，這會對牠們造成極大痛楚及不能逆轉的傷害。

除了耳朵，兔子另一大特徵就是其厲害的跳躍能力。馬表示，兔子可以跳約6呎高（即近2米），是牠身高的好幾倍，彈力十分驚人。雖然牠有跳高的能力，但在日常活動中，牠們更多是向前跳，作橫向移動，大概能跳1至3米左右。香港兔友協會主席Shirley補充，雖然兔子有跳高的本事，但不建議為兔子購買雙層籠。兔子眼睛長在頭部兩邊，視野超廣，但牠們對色彩不敏感，對下方的影像立體感稍差，牠們能輕易跳上沙發、椅子，跳下來卻因算不準距離，或會扭傷、脫骱，甚至骨折，故雙層籠會增加其受傷風險。

「營養便」即拉即食勿清走

兔子的消化系統跟人類的很不一樣，牠們會利用盲腸發酵，然後排出體外再次吃掉，以吸收所需營養。有營養的便便看起來像一串葡萄，表面濕潤；而沒有營養，「真正」的便便就是乾身、一顆顆的圓球，有幾分像台式飲料裏的珍珠。對於營養便，兔子基本上會「即拉即食」，主人清潔籠子時要小心注意，避免當成一般便便清理掉。順帶一提，中藥「明目砂」，其實就是野兔的糞便。

養兔子需要跟牠們互動。兔子不像狗要每天散步，或如貓一樣玩逗貓棒。跟兔子互動其實很簡單，每天抽一點時間跟牠們說說話、輕輕撫摸和梳梳毛就可以，不少兔子都十分享受主人的按摩呢。

心急亂抱受驚或致受傷

另外要注意，兔子在野外是被捕獵的對象，因此牠們被抓起或抱起、被控制活動，會感到害怕。挪亞方舟小動物及珍禽異獸醫院獸醫屈珮雯補充：「兔子不像貓狗，有的兔子不會讓人抱，又或抱的方式不對，兔子受驚掙扎，便有可能導致骨折。」

然而，抱的動作在飼養寵物兔中不可避免，除了與人互動，平常剪指甲、毛髮護理或檢查身體也免不了要抱。Shirley建議主人多給耐心，慢慢與兔子做抱抱訓練，讓牠們習慣。切記不要心急，強行要兔子短時間適應，否則會讓牠們害怕或受驚嚇，「在長期緊張或焦慮的環境下，其實兔子也會得心理病，心理影響生理，隨之而來的是種種的疾病與痛苦」。

早上休息 晚上party time

不少主人生活繁忙，可能早早出門上班上學，直到傍晚才能回家，不禁會擔心兔子長時間獨自在家，感到寂寞、抑鬱。但Shirley說：「早上是兔子的『休息時間』，大多時間在睡覺；晚上才是兔子的party time，這時候主人剛好回家，就可以跟牠們互動，摸摸牠、喚喚牠們的名字，其實已很足夠。」且有些兔子很懂「自娛自樂」，主人可以買一些兔子玩具給牠們，如用乾草編織成的啃咬型玩具。屈珮雯補充，草蓆、硬膠嬰兒玩具、紙皮箱、毛巾和廁紙筒都是適合兔子的玩具。

聽說某些品種的兔子特別膽小，有些則特別活潑。的確，在某些品種中，統計上可以看到其活潑程度，對外界的敏感度也不一樣，但跟人同理，雙胞胎也可以擁有截然不同的性格與喜好。一些先天因素，以及後天的環境，如經歷過不當照顧、棄養等，也會很大程度上影響寵物的性格與表現，與其照跟網上的例子與分類，不如飼養前多做功課，了解兔子特性與適當的照顧手法。「主人花心思去照顧，去跟牠們互動，其實牠們感受得到，也會用牠們的方式回應你。」Shirley道。

文：唐可怡

編輯：林曉慧

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