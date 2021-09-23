停一停諗一諗：疫下「樂子」 疫後「棄子」

【明報專訊】每逢大時大節，大家都會互送禮物，一些人甚至會把貓狗、寵物當作禮物送出，並幻想對方收到時的雀躍反應；也有人因為電影或流行風氣，想「私有化」動畫影集中的角色。其中經典例子有迪士尼《101斑點狗》和《海底奇兵》中的小丑魚。兔子因為體型小，感覺容易照顧，同時有不少可愛卡通形象，因此成為禮物熱門選擇。每到兔年、復活節、中秋節，便出現兔子購買潮，也有寵物店就這些機會做推廣、促銷。

寵物當禮物 無法飼養變棄養

寵物作禮物，有人欣然接受，並飼養起牠們；但也有不少收禮者並未做好成為主人的準備，或因敏感、個人問題、難以提供足夠照顧，最後棄養。香港兔友協會主席Shirley也表示，棄兔之中，有部分就是送禮而來。

除此之外，也有其他五花八門的原因而棄養，如晚上太吵、排泄物太臭、兔子生病無法負擔醫療費用等，而近年又多了疫情和移民潮。Shirley分享一個例子：「之前因為疫情無法外出，有些家長便會在家飼養動物，為孩子增添『樂子』，但隨後疫情緩和，加上孩子開學，兔子就成了家中『負累』，也覺得沒有時間抽空照顧牠們，遂決定棄養。」最近不少港人舉家移民，在移民潮之下，不單兔子，其他寵物也因為出境困難，或費用龐大而面臨棄養的下場。

兔協一直提供收養棄兔服務，希望在原主人不能再照顧兔子時，為牠們提供一個安全居所，並盼有機會得到領養，開始新生活。對於不同棄養個案，無論老幼、健康或生病受傷的兔子，協會都會收，但走到棄養這一步前，是否真的沒有辦法了？

整理移民服務 教導照顧方式

Shirley表示，不少人申請棄養並不是他的意願，是基於環境的「迫不得已」，但可能是主人不知其他解決方案而已。協會在正式接納棄養個案前，會跟主人溝通，了解棄養原因，並盡量提供建議或協助，看看能否挽回棄養決定。「有些主人是因為移民，卻找不到帶同寵物出境的方法，協會留意到最近多了這類型的個案，因此我們整理了一系列兔子移民服務和公司的資料供他們參考；一些『沒有能力照顧』的個案，聊天過後，可能發現只是不懂照顧，職員便會教導正確方式。」每一次棄養，對動物都是一種傷害。但若在溝通後仍堅持棄養，協會也不會強求。「如我們不收，在不能提供照顧或沒有愛的家庭繼續生活，對兔對人都是一種折磨，兔子甚至會因此面對當街棄養、活活餓死、生病或死亡，這也是我們不希望看到的。」

「每一隻兔子，每一隻寵物同樣是一條生命，決定飼養前要認真考慮，明白這是對牠『一生一世的承諾』。兔子會長大，變得沒那麼可愛；牠會變老，會生病，醫藥費也可以十分龐大，絕對不要因為一時衝動把牠帶回家。」Shirley也呼籲領養代替購買，兔協現約有70多隻兔子，十分希望準主人能給牠們「重生」的機會。