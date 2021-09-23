local mode：10年本地品牌 關懷社會設計 以行動傳達愛

【明報專訊】修讀建築的Jacqueline Chak和會計師Genevieve Chew，10多年前在英國認識後一見如故，從此成為BFF，兩個女生志趣相投，一直夢想開一間類似colette的concept store。2011年回流香港的她們在中環荷李活道67號開店，由一間樓下賣frozen yogurt，樓上賣時裝的concept store開始，輾轉至今已是第10個年頭，一步一步發展出自家時裝、家品品牌，並開辦了建築及室內設計公司。

Jacqueline和Genevieve理想中的concept store，是一個包羅藝術、文化、建築和時裝等生活品味的design hub。10年前眼見盛行froyo，於是她們在中環荷李活道開設兩層的concept store——Edit，地舖作froyo和cafe之用，樓上則是時裝店。「當時由朋友眼中最fashionable的會計師Genevieve充當買手，有些品牌更是當年由我們首次引入香港，例如Ellery、Studio Nicholson和近年熱爆的Jacquemus。」Jacqueline說。由於時裝生意比froyo好得多，開舖9個月後連地舖也轉為時裝店。

推出自家品牌 反應熱烈

調整了原有的business model，兩人繼續於時裝周期間飛往巴黎倫敦，憑藉個人品味到showroom（時裝陳列室）入貨，亦會在周年誌慶推出自家T恤、衛衣等約10個項目的膠囊系列，由於銷售反應理想，令二人萌生推出full collection的念頭。與此同時，歐洲的showroom亦鼓勵Edit推出自家品牌，結果Edit the brand 2014年正式成立，首個系列亦順勢放到巴黎的showroom以供各地買手選購。由於設計與價位均符合市場需求，反應出奇地熱烈，第一個系列已經獲得英國著名百貨公司Selfridges、Liberty、Harvey Nichols及時裝零售網店Shopbop垂青。

2014年尾Jacqueline辭去建築師行的正職，與Genevieve全情投入Edit的工作。2015年創立了Editecture：一個集建築、室內設計和branding的設計公司。Edit的business model自此出現巨大轉變，業務發展更多元。熟客喜愛Edit the brand比外國品牌更甚，因此後來再沒有往外地入貨而專注自家品牌，同時為求有效運用資源和工作空間的需求，放棄了荷李活道的實體店，將公司搬到黃竹坑。

Edit the brand深受國外和本地歡迎，除之前提及多間英國大百貨公司外，全球30多個地方都可見到品牌的蹤影，尤以日本最受歡迎。不過從事時裝行業，現金周轉永遠是最大難題。「知名百貨公司如Selfridges，不是你供貨對方付鈔那麼一手交一手的簡單買賣關係，而是至供貨一刻都不會收到分毫，要到貨品下架後才來個結算，資金回籠的時間可超過半年。因此每個新系列都要自資生產。」Genevieve說。這令到Jacqueline和Genevieve在營運上的任何決定都小心翼翼，不可能有「燒錢」這種豪邁行徑。設計能否掌握市場需求亦至為關鍵，「Edit the brand的設計既fashionable亦wearable，提供適合日與夜和可穿度高的選擇，令女性每天也可更容易因穿衣而獲得自信。系列在內地生產而得以降低成本和售價，但部分服飾會選用意大利布料，要求絕不馬虎。」Genevieve解釋。

麻將混合布碎 採用可生物降解材料

至於主要由Jacqueline負責的Editecture，發展亦頗為理想，不少我們熟悉的餐廳和大型商場的branding和室內設計均出自Editecture。不過兩人對生意以外的企劃也同樣投入，尤其趁Edit邁向10周年之際而推行一些可持續發展和回饋社會的項目。其中一個企劃就是Edit麻將裝置和家具，「這套麻將混合了Edit the brand製衣的剩餘布碎和100%可生物降解材料製成，特別向傳統麻將文化致敬，亦展示Editecture的設計美學與可持續物料的結合。」Jacqueline說。

Edit Academy則是品牌10周年的另一企劃，這間「學院」目標向下一代傳承愛與環保的意識，當中一個名為Homedit（圖1）的企劃，讓小朋友一同參與為露宿者製作一個流動的家。這個以環保再造物料製成並注滿貼心和智慧的創新的意念，就好像藉設計來給予露宿者一個崇高的尊重，「這個企劃目的不是一蹴而就給予露宿者一個家，而是要有家者放下身段，以行動來引發社會不同階層的互愛。」Jacqueline解釋。

若Edit the brand的衣服是為時尚女性賦予自信，那Editecture的Mobile Home蘊含的人文關懷，更似為社會低下層的露宿者作出莊嚴的加冕，意義更彌足珍貴。

查詢：www.edit-thebrand.com

品牌名稱：Edit

成立日期：2011

品牌概念：Be your own editor, you can always edit your own life

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 ■其他：家品、建築及室內設計服務

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：部分設計用上意大利面料

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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