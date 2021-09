local mode：10年本地品牌 關懷社會設計 以行動傳達愛

【明報專訊】修讀建築的Jacqueline Chak和會計師Genevieve Chew,10多年前在英國認識後一見如故,從此成為BFF,兩個女生志趣相投,一直夢想開一間類似colette的concept store。2011年回流香港的她們在中環荷李活道67號開店,由一間樓下賣frozen yogurt,樓上賣時裝的concept store開始,輾轉至今已是第10個年頭,一步一步發展出自家時裝、家品品牌,並開辦了建築及室內設計公司。

Jacqueline和Genevieve理想中的concept store,是一個包羅藝術、文化、建築和時裝等生活品味的design hub。10年前眼見盛行froyo,於是她們在中環荷李活道開設兩層的concept store——Edit,地舖作froyo和cafe之用,樓上則是時裝店。「當時由朋友眼中最fashionable的會計師Genevieve充當買手,有些品牌更是當年由我們首次引入香港,例如Ellery、Studio Nicholson和近年熱爆的Jacquemus。」Jacqueline說。由於時裝生意比froyo好得多,開舖9個月後連地舖也轉為時裝店。

推出自家品牌 反應熱烈

調整了原有的business model,兩人繼續於時裝周期間飛往巴黎倫敦,憑藉個人品味到showroom(時裝陳列室)入貨,亦會在周年誌慶推出自家T恤、衛衣等約10個項目的膠囊系列,由於銷售反應理想,令二人萌生推出full collection的念頭。與此同時,歐洲的showroom亦鼓勵Edit推出自家品牌,結果Edit the brand 2014年正式成立,首個系列亦順勢放到巴黎的showroom以供各地買手選購。由於設計與價位均符合市場需求,反應出奇地熱烈,第一個系列已經獲得英國著名百貨公司Selfridges、Liberty、Harvey Nichols及時裝零售網店Shopbop垂青。

2014年尾Jacqueline辭去建築師行的正職,與Genevieve全情投入Edit的工作。2015年創立了Editecture:一個集建築、室內設計和branding的設計公司。Edit的business model自此出現巨大轉變,業務發展更多元。熟客喜愛Edit the brand比外國品牌更甚,因此後來再沒有往外地入貨而專注自家品牌,同時為求有效運用資源和工作空間的需求,放棄了荷李活道的實體店,將公司搬到黃竹坑。

Edit the brand深受國外和本地歡迎,除之前提及多間英國大百貨公司外,全球30多個地方都可見到品牌的蹤影,尤以日本最受歡迎。不過從事時裝行業,現金周轉永遠是最大難題。「知名百貨公司如Selfridges,不是你供貨對方付鈔那麼一手交一手的簡單買賣關係,而是至供貨一刻都不會收到分毫,要到貨品下架後才來個結算,資金回籠的時間可超過半年。因此每個新系列都要自資生產。」Genevieve說。這令到Jacqueline和Genevieve在營運上的任何決定都小心翼翼,不可能有「燒錢」這種豪邁行徑。設計能否掌握市場需求亦至為關鍵,「Edit the brand的設計既fashionable亦wearable,提供適合日與夜和可穿度高的選擇,令女性每天也可更容易因穿衣而獲得自信。系列在內地生產而得以降低成本和售價,但部分服飾會選用意大利布料,要求絕不馬虎。」Genevieve解釋。

麻將混合布碎 採用可生物降解材料

至於主要由Jacqueline負責的Editecture,發展亦頗為理想,不少我們熟悉的餐廳和大型商場的branding和室內設計均出自Editecture。不過兩人對生意以外的企劃也同樣投入,尤其趁Edit邁向10周年之際而推行一些可持續發展和回饋社會的項目。其中一個企劃就是Edit麻將裝置和家具,「這套麻將混合了Edit the brand製衣的剩餘布碎和100%可生物降解材料製成,特別向傳統麻將文化致敬,亦展示Editecture的設計美學與可持續物料的結合。」Jacqueline說。

Edit Academy則是品牌10周年的另一企劃,這間「學院」目標向下一代傳承愛與環保的意識,當中一個名為Homedit(圖1)的企劃,讓小朋友一同參與為露宿者製作一個流動的家。這個以環保再造物料製成並注滿貼心和智慧的創新的意念,就好像藉設計來給予露宿者一個崇高的尊重,「這個企劃目的不是一蹴而就給予露宿者一個家,而是要有家者放下身段,以行動來引發社會不同階層的互愛。」Jacqueline解釋。

若Edit the brand的衣服是為時尚女性賦予自信,那Editecture的Mobile Home蘊含的人文關懷,更似為社會低下層的露宿者作出莊嚴的加冕,意義更彌足珍貴。

查詢:www.edit-thebrand.com

品牌名稱:Edit

成立日期:2011

品牌概念:Be your own editor, you can always edit your own life

貨品種類:■時裝 □配飾 □化妝護膚品 ■其他:家品、建築及室內設計服務

客群:■女 ■男 年齡:□15-25 ■25-35 □35>

銷售點:□實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 □其他:

生產地:□香港 ■內地 □其他 備註:部分設計用上意大利面料

文:溫兆明

編輯:陳淑安

