「太空船」49吋量子曲屏 打機夠爽

【明報專訊】對於電競玩家而言，熒幕除講求觀看舒適、反應快外，還要型格。Samsung最新推出的Odyssey Neo G9，是首款曲面量子Mini LED熒幕，擁有極速反應時間及極高更新頻率，加上超科幻型格的機身設計，相信各個電競玩家都想入手。

超精準調校亮度細節 減泛光

Odyssey Neo G9以簡約的陶瓷白色為主，有如太空船的設計，機背能顯現52種顏色變化、5種照明效果，氛圍充滿未來感。它與上代一樣是49吋、5120×1440解像度，還有1000R曲率的弧度，品牌聲稱最貼近人類視覺。新熒幕用上Mini LED光源技術，分佈於2048個可個別控制的控光區域，每一個控光區尺寸僅為傳統LED的1/40，透過量子矩陣技術，能夠超精準地調校亮度細節，減少畫面泛光，黑色畫面更深黑。而Quantum HDR 2000的高動態範圍、12bit光暗對比、高達sRGB 125%的屏幕色域表現，加上亮度（峰值）提升到2000nit，對比度達1,000,000:1，更有效顯示光暗對比場景，令畫面更細膩、富層次感。

分割畫面 支援兩裝置輸入

Samsung Odyssey Neo G9的刷新率達240hz、反應時間短至1ms，減少畫面變化閃爍。它支援NVIDIA G-Sync及AMD FreeSync Premium Pro技術，亦對應最新HDMI 2.1。即使畫面極速變換，也不會出現晃動、殘影、撕裂現象。除了玩遊戲，用家也可利用「分割畫面」功能用盡49吋屏幕，同時觀看由兩個不同裝置輸入之畫面，同一時間查看不同畫面資訊，例如一邊對戰一邊查看攻略。用家亦可分割出數個不同大小的顯示區域，同步顯示不同的軟件內容，同時操作不同軟件或處理大量文件，大幅提升工作效率。

● Samsung Odyssey Neo G9 規格

熒幕：49吋（5120×1440）32:9曲屏

體積：1149.5×537.2×418.3 mm（連支架）

重量：14.5kg（連支架）

售價：$18,980

查詢：3698 4698（Samsung）