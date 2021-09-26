【明報專訊】孟晚舟回國，同時兩名被中國政府拘押的加拿大公民也獲釋回家，中美雙方仍然是殺氣騰騰的外交辭令。支聯會大比數通過解散（周初則收到鄒幸彤回應兩周前鄭思思的法庭記錄文章），同樣有解散之虞的職工盟在慶祝成立30周年（數手指應為31，據說因疫情之故活動延後一年）；德國今日舉行大選，三度連任的默克爾留下不少美談，譬如在她治下長成的「默世代」，但最惆悵的可能是最近被激得紮紮跳的馬克龍，默克爾下台，德法這對老拍檔要如何在中美對立下繼續走自己的「第三條路」？

在這個多事的秋日，我們繼續努力眼前，今期推出一年一度的改版，題為「與逆共存 天天向好」，希望讀者由封面揭到封底，都可以讀得津津有味，得到不少對抗逆流或曰與逆共存的生活智慧和啟發。由近期寫流行文化寫得高興的社會學學人莫哲暐策劃的「三十而立」系列，2021年的30歲，會不會比任何時候都要更疑惑（另文）？另外不少新欄目也對應了預期中未來的一大社會焦點——土地與規劃，譬如頭炮討論工業用地規劃的「我地想」，另外大力推介新版「地盤選秀」，作家紅眼看了昨日刊出的預告就來報料說他的辦公室就在旁邊，「佢圍咗大半年，以為只係裝修翻新……真係一個周末就成幢無咗啊」。家住香港，相信無論住到去邊都避不了附近忽然變咗地盤，於是我們決定搞一場選秀。

寫字練靜的「見字抄經」新一輯談唐君毅，小編璞路過見到書法家徐沛之寫的字帖便好興奮。新欄「第二人生」嘗試捕捉大時代下經歷轉變的個人故事，首個故事是移居英國的人物特寫記者方俊傑。

未完，下期還陸續有來。讓我們陪你在日常裏繼續發現，繼續想像，繼續聽故事，繼續發掘新的樂趣，一起學會好好保存自己，也保存心中的美好世界。

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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